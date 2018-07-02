 Газ зі сміття: чи можливо це в Україні? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.07.2018

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Політика й суспільство

Газ зі сміття: чи можливо це в Україні? (відео)

Україна може економити майже мільярд кубометрів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття, кажуть експерти. Але у "засміченій" країні, як це не парадоксально, сміття не вистачає. Відсортованого.

Україна могла би перетворювати сміття на гроші. Чого бракує?

Україна могла би перетворювати сміття на гроші. Чого бракує?

За різними оцінками, майже шість тисяч сміттєзвалищ і полігонів займають площу понад 10 тисяч гектарів. Водночас усе це сміття - реальні гроші і реальна енергія. Експерти порахували, що Україна може економити майже мільярд кубів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття. Що цьому заважає? Дивіться у відео:

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Аудіо й відео до теми

Як німці виготовляють пластик із... салату (07.06.2018)  

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Україна може економити майже мільярд кубометрів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття, кажуть експерти. Але - у "засміченій" країні, як це не парадоксально, сміття не вистачає. Відсортованого. Крім того, невідомо, що робити зі "старим" сміттям, якого на полігонах понад 12 мільярдів тон.

Global Ideas Mülltrennung und Recycling

Сортування сміття по-німецьки: експеримент DW (відео) 29.01.2018

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Докладно

Україна могла би перетворювати сміття на гроші. Чого бракує?

Газ зі сміття: чи можливо це в Україні? (відео)

Україна може економити майже мільярд кубометрів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття, кажуть експерти. Чого бракує? 

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