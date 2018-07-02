Газ зі сміття: чи можливо це в Україні? (відео)

Україна може економити майже мільярд кубометрів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття, кажуть експерти. Але у "засміченій" країні, як це не парадоксально, сміття не вистачає. Відсортованого.
За різними оцінками, майже шість тисяч сміттєзвалищ і полігонів займають площу понад 10 тисяч гектарів. Водночас усе це сміття - реальні гроші і реальна енергія. Експерти порахували, що Україна може економити майже мільярд кубів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття. Що цьому заважає? Дивіться у відео:
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