 ″Газпром″ за рішенням суду знизив завантаження газопроводу OPAL | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Новини

"Газпром" за рішенням суду знизив завантаження газопроводу OPAL

Виконуючи рішення суду в Люксембурзі, "Газпром" скоротив прокачування східним відгалуженням "Північного потоку", одночасно збільшивши завантаження західного відгалуження.

Газпром

Виконуючи рішення Суду ЄС загальної юрисдикції, російський держконцерн "Газпром" знизив прокачування газу газопроводом OPAL. Про це повідомляє в суботу, 14 вересня, агенція "Інтерфакс" з посиланням на дані компанії-оператора газопроводу.

Газогін OPAL є східним відгалуженням від "Північного потоку" і пролягає від балтійського узбережжя ФРН до Чехії. Водночас російський концерн нарощує прокачування західним відгалуження "Північного потоку" - NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung), що зв'язує прокладену дном Балтійського моря трубу з газотранспортним вузлом на північному заході ФРН.

У РФ невдоволені

Тим часом постійний представник РФ при ЄС Володимир Чижов заявив про порушення судом в Люксембурзі "принципу енергетичної солідарності". Чижов зокрема вказав на те, що цим рішенням фактично обмежуються поставки газопроводом "Північний потік-1". А коли "Північний потік-1" будувався, він був оголошений Євросоюзом "проектом загальноєвропейського інтересу", розповів Чижов "Інтерфаксу" в Брюсселі.

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Водночас він зауважив, що ЄС відмовився надати аналогічний статус другому газопроводу, що прокладається так само дном Балтійського моря, не обґрунтувавши відмови. Чижов вказав також, що відповідачем у справі в Суді ЄС виступала Єврокомісія, а термін оскарження становить 70 днів. "Але через 70 днів набуде повноважень інша Єврокомісія", - нагадав російський дипломат.

Виконання рішення суду в Люксембурзі

Напередодні Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) видало розпорядження про негайне виконання рішення Суду ЄС, який визнав неправомірність рішення про надання "Газпрому" права повністю використовувати потужності газопроводу OPAL. У разі, якщо фірми будуть і далі або в майбутньому порушувати правила, встановлені цим вердиктом, відомство накладатиме штрафи.

Зокрема, оператору OPAL заборонено брати участь в аукціоні на поставки газопроводом, що відбудеться 16 вересня. А "Газпрому" заборонено використовувати потужності газопроводу для поставок. У російського концерну є "альтернативні транспортні маршрути" для виконання своїх зобов'язань щодо поставок газу в Євросоюз, наголошується в розпорядженні.

Суперечка в Суді ЄС

До 2016 року "Газпром", згідно з антимонопольним вимогам Третього енергопакета ЄС, мав право використовувати OPAL тільки на 50 відсотків. Однак крім російського концерну, який транспортує через OPAL газ "Північного потоку", інших постачальників з такими ж обсягами в цій зоні немає, тому труба залишалася напівпорожньою. Тож 2016 року Єврокомісія надала "Газпрому" право використовувати OPAL на 80-90 відсотків в довгостроковій перспективі.

10 вересня 2019 року Суд ЄС загальної юрисдикції в Люксембурзі скасував це рішення ЄК, визнавши його ухваленим "з порушенням основного принципу солідарності в енергетичному секторі". Польський концерн PGNiG висував претензії щодо того, що OPAL неправомірно виключили з механізму європейського врегулювання, який забороняє монопольне використання газопроводів. Рішення Суду ЄС загальної юрисдикції може бути оскаржене у вищій судовій інстанції ЄС - Європейському суді.

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