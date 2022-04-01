Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)

Збитки від корупції на українській митниці вдвічі перевищують суму кредитів, які Україна має намір взяти у МВФ, ЄС та Світового банку в 2018 році. Німецька газета Süddeutsche Zeitung провела розслідування. Ось як підробляють документи на митниці.