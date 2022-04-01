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Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2", однак, цим планам можуть завадити правила конкуренції в ЄС, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.
Збитки від корупції на українській митниці вдвічі перевищують суму кредитів, які Україна має намір взяти у МВФ, ЄС та Світового банку в 2018 році. Німецька газета Süddeutsche Zeitung провела розслідування. Ось як підробляють документи на митниці.
Збитки держави від корупції на українській митниці становлять близько 4,8 мільярда доларів на рік, підрахувала німецька газета Süddeutsche Zeitung. Згідно з розслідуванням, у схемах задіяні поліція, ДПС, ГПУ та СБУ.