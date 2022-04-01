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Газета Süddeutsche Zeitung

Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - SZ

Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - SZ 01.04.2022

Через причетність до шпигунської діяльності російських диппрацівників, влада ФРН вивчає можливість видворення з країни "значного числа" дипломатів РФ, пише видання Süddeutsche Zeitung.
Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро

Німеччина готує військову допомогу Україні на 300 мільйонів євро 31.03.2022

Німеччина надасть Україні протитанкові гранатомети, міномети, розвідувальні дрони та інше озброєння, повідомляє Süddeutsche Zeitung.
ЗМІ повідомляють про кризовий саміт ФРН, Франції та Польщі щодо України

ЗМІ повідомляють про кризовий саміт ФРН, Франції та Польщі щодо України 03.02.2022

Канцлер ФРН Олаф Шольц обговорюватиме в Берліні з президентами Франції та Польщі зусилля для запобігання військового наступу Росії на Україну, пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche Zeitung: США тиснуть на Німеччину через Росію

Süddeutsche Zeitung: США тиснуть на Німеччину через Росію 06.11.2021

Вашингтон звернувся до Брюсселя, Берліна, Парижа та Лондона, застерігаючи про небезпеку ескалації конфлікту між РФ та Україною, пише німецька Süddeutsche Zeitung. Ідеться про "Північний потік-2".

Єврокомісія планує вилучити з обігу монети в один і два євроценти - ЗМІ

Єврокомісія планує вилучити з обігу монети в один і два євроценти - ЗМІ 28.01.2020

У Єврокомісії збираються оголосити про намір вилучити з обороту монети номіналом один і два центи. Це - частина робочої програми Єврокомісії, яку представлять 29 січня, пише видання Süddeutsche Zeitung.
Анґела Меркель запевняє, що відчуває відповідальність за долю Європи

Анґела Меркель запевняє, що відчуває відповідальність за долю Європи 16.05.2019

Кацлерка ФРН Анґела Меркель заявила в інтервю виданню Süddeutsche Zeitung, що дедалі більше відчуває відповідальність за майбутнє Європи. Вона також визнала наявність розбіжностей з Еммануелем Макроном.
Франція має намір виступити проти ФРН у питанні щодо Північного потоку-2 - ЗМІ

Франція має намір виступити проти ФРН у питанні щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ 07.02.2019

Париж має намір голосувати за зміну правил Європейського Союзу щодо експлуатації газопроводів, що поставить під сумнів майбутнє проекту "Північний потік-2", повідомила газета Süddeutsche Zeitung.
Концерни практично ніде в ЄС не сплачують податки в належному обсязі - дослідження

Концерни практично ніде в ЄС не сплачують податки в належному обсязі - дослідження 22.01.2019

Передбачену законодавством нормативну податкову ставку для великих корпорацій практично ніхто в ЄС не сплачує. Такого висновку дійшли автори розслідування, проведеного Зеленими, пише Süddeutsche Zeitung.
РФ готова цілком профінансувати Північний потік-2 у разі санкцій США - ЗМІ

РФ готова цілком профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США - ЗМІ 22.09.2018

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2", однак, цим планам можуть завадити правила конкуренції в ЄС, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.
Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики 06.08.2018

Колишня очільниця одеської митниці Юлія Марушевська в інтерв'ю DW прокоментувала результати розслідування газети Süddeutsche Zeitung про масштабну корупцію на українській митниці.
Масштаби корупції на українській митниці шокували німецьких журналістів

Масштаби корупції на українській митниці шокували німецьких журналістів 06.08.2018

Розслідування німецької Süddeutsche Zeitung доводить, що лише через корупцію на митниці Україна щороку втрачає близько п'яти мільярдів доларів США. Ця сума перевищує допомогу від МВФ, ЄС та Світового банку.

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018) 06.08.2018

Збитки від корупції на українській митниці вдвічі перевищують суму кредитів, які Україна має намір взяти у МВФ, ЄС та Світового банку в 2018 році. Німецька газета Süddeutsche Zeitung провела розслідування. Ось як підробляють документи на митниці.

SZ: Корупція на митниці завдає Україні збитків у 5 мільярдів доларів на рік

SZ: Корупція на митниці завдає Україні збитків у 5 мільярдів доларів на рік 06.08.2018

Збитки держави від корупції на українській митниці становлять близько 4,8 мільярда доларів на рік, підрахувала німецька газета Süddeutsche Zeitung. Згідно з розслідуванням, у схемах задіяні поліція, ДПС, ГПУ та СБУ.
Райські документи: нові податкові схеми для світової еліти

"Райські документи": нові податкові схеми для світової еліти 06.11.2017

У понад 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. Серед причетних - посадовці з адміністрації Трампа та екс-канцлер Німеччини. Знайшлися у досьє й українці.
Райські документи - найвідоміші фігуранти (фотогалерея)

"Райські документи" - найвідоміші фігуранти (фотогалерея) 06.11.2017

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Райські документи або Файли райських островів

"Райські документи" або "Файли райських островів" 06.11.2017

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
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