 В Італії судитимуть капітана корабля, який повернув врятованих мігрантів до Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2020

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Новини

В Італії судитимуть капітана корабля, який повернув врятованих мігрантів до Лівії

Корабель Asso Ventotto врятував в Середземному морі сотню мігрантів і повернув їх до Лівії. Згідно з міжнародним правом, ця країна не вважається безпечною, тому капітана в Італії судитимуть.

Біженці в Середземному морі

Мігранти в Середземному морі

В Італії вперше судитимуть капітана судна, який врятував мігрантів у Середземному морі, а потім повернув їх в охоплену громадянською війною Лівію. Згідно з оприлюдненими неапольською прокуратурою документами, його обвинувачують у порушенні міжнародного права, повідомила у неділю, 19 липня, агенція AFP. 

Інцидент стався в липні 2018 року в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Екіпаж судна Asso Ventotto, що йшло під італійським прапором, врятував понад сотню біженців, серед яких були п'ять неповнолітніх та п'ять вагітних жінок. Після порятунку їх доставили в Триполі і передали лівійській береговій охороні. При цьому екіпаж судна не повідомив про цей випадок італійському центру з координації рятувальних операцій (MRCC).

Капітана та представника компанії Augusta Offshore, яка володіє судном, звинувачують у порушенні міжнародного права. Згідно з ним, Лівія не вважається безпечною країною. Рятувальні заходи були скоординовані з лівійською владою, стверджують у компанії Augusta Offshore. Однак слідчі не знайшли цьому підтверджень. Вони залучили до справи записи радіозв'язку в якості доказів.

Позов проти капітана та представника судноплавної компанії важливий для "з'ясування правди щодо всіх надто поширених інцидентів в центральній частині Середземного моря", заявив лідер пратії "Італійські ліві" Нікола Фратоянні.

Це перший подібний процес в Італії. Дата його початку ще не визначена, очікується, що судові засідання розпочнуться у серпні.

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