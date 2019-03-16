 В Італії розслідують смерть моделі, яка свідчила проти Берлусконі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2019

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Новини

В Італії розслідують смерть моделі, яка свідчила проти Берлусконі

Італійська прокуратура розслідує загадкову смерть моделі, яка свідчила проти екс-прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.

Імане Фаділь

Імане Фаділь

DW.COM

Покупці упродовж наступних трьох років мають інвестувати в розвиток клубу 350 мільйонів євро, які, як очікується, підуть на купівлю нових гравців. (05.08.2016)

Рішення верховного суду, котрий підтвердив виправдання екс-прем'єра Італії у скандальній "справі Рубі", є остаточним і його неможливо оскаржити. (11.03.2015)

Італійська прокуратура почала розслідування можливого отруєння морокканської моделі Імане Фаділь, яка брала участь у секс-вечірках Сільвіо Берлусконі та свідчила під час процесу проти колишнього прем'єр-міністра Італії. Про це у суботу, 16 березня, заявив прокурор Мілана Франческо Греко, повідомляє агентство AP. 34-річна Фаділь померла 1 березня в лікарні, куди її доставили 29 січня із "симптомами отруєння".

Фаділь у 2012 році розповідала журналістам, що побоюється за свою безпеку після того, як вона повідомила прокуратурі, що їй пропонують гроші за мовчанку про секс-вечірки Берлусконі. Нагадаємо, що екс-прем'єра спочатку засудили за те, що він на цих вечірках платив гроші за секс з неповнолітньою ("справа Рубі"), а згодом намагався приховати це, проте в 2015 році політика виправдали.

Коментуючи смерть моделі, Берлусконі зазначив, що він ніколи її не знав та ніколи з нею не розмовляв.

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Вирок Берлусконі

Аудіо й відео до теми

Вирок Берлусконі  

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