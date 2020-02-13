В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

В Італії померла вже третя людина, в якої виявили коронавірус. Як заявив у неділю, 23 лютого, очільник департаменту охорони здоров'я регіону Ломбардія Джуліо Галлера, померла - 78-річна жінка, яка хворіла також на рак. Вона перебувала на лікуванні в онкологічному відділенні клініки міста Крема, що неподалік від Мілана. Поки невідомо, чи став саме коронавірус причиною смерті пацієнтки, зазначає агентство новин AFP.

Двоє інших літніх пацієнтів померли від коронавірусу на півночі країни протягом останніх 48 годин. В Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Єврокомісія закликає не панікувати

Єврокомісія вважає, що поширення коронавірусу в Італії поки не є приводом для паніки. Про це заявив 23 лютого єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні після зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Саудівській Аравії.

"ЄС повністю довіряє італійській владі та рішенням, які вона приймає", - заявив Джентілоні, цитує агенція новин Reuters. За словами єврокомісара, ЄС поділяє занепокоєння щодо можливого поширення хвороби, але "немає причин для паніки".

Як повідомлялося раніше, уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.