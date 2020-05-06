В Італії кількість жертв COVID-19 перевищила 30 тисяч

Італія стала другою країною в Європі та третьою у світі, де від коронавірусу померло понад 30 тисяч людей. За останню добу жертвами хвороби у країні стало 243 людини, а загалом від COVID-19 померла 30 201 особа, повідомило у п'ятницю, 8 травня, агенство цивільного захисту країни.

За кількістю померлих васлідок COVID-19 Італію випереджають лише США, де за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, жертвами хвороби стали понад 76 тисяч осіб, та Великобританія - 31,3 тисячі жертв.

Загалом в Італії коронавірусом інфікувались вже понад 217 тисяч людей. Однак експерти вважають, що число незареєстрованих випадків інфікування може бути набагато більшим.

Тим не менш, на початку цього тижня уряд з огляду на скорочення кількості нових випадків зараження почав пом'якшувати карантинні заходи у країні. У Південному Тіролі дозволили відкрити заклади роздрібної торгівлі. З наступного тижня зможуть почати працювати ресторани, бари, перукарні та музеї.

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