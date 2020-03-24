 В Італії за добу від коронавірусу померла майже тисяча осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

В Італії за добу від коронавірусу померла майже тисяча осіб

За останню добу жертвами викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 в Італії стали ще 919 людей. Влада країни готується продовжити жорсткі карантинні заходи.

Медичні працівники в Неаполі

Медичні працівники в Неаполі

В Італії за останню добу від коронавірусу померло 919 людей, повідомила ввечері у п'ятницю, 27 березня, служба цивільного захисту країни. Загалом з початку епідемії жертвами коронавірусу стали 9 134 італійці. На COVID-19 хворі 86 498 осіб. "Наш ворог невидимий, сильний і невідомий", - сказав комісар з надзвичайних ситуацій у сфері охороні здоров'я Італії Доменіко Аркур.

Медики повідомляють лише про незначні ознаки уповільнення поширення коронавірусу у країні. "Ми не досягли піку і не пройшли його", - зазначив глава Вищого інституту охорони здоров'я Італії Сільвіо Брусаферро.

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Влада країни скоріше за все продовжить жорсткий загальнонаціональний карантин, який має діяти до 3 квітня. "Якби мені довелось ухвалювати рішення, опираючись на сьогоднішні дані, ці заходи неминуче були б подовжені", - сказав глава консультаційної ради уряду Італії з питань охорони здоров'я Франко Локателлі.

Нагадаємо, що 27 березня Франція подовжила загальнонаціональний карантин до 15 квітня. 

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