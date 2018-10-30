 В Італії автомобіль в′їхав у групу туристів, загинуло шестеро людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Італії автомобіль в'їхав у групу туристів, загинуло шестеро людей

Італійські правоохоронці вважають, що загиблі є громадянами Німеччини. Поліція встановлює причини трагедії.

Трагедія сталась в Південному Тіролі

Трагедія сталась в Південному Тіролі

В італійській автономній провінції Больцано на півночі країни в ніч на неділю, 5 січня, автомобіль в'їхав в групу туристів. Внаслідок аварії на місці події загинуло шестеро людей, повідомили у поліції провінції. Також кілька людей отримали травми, одна людина важко травмована.

DW.COM

У понеділок відбудеться перше судове засідання щодо Саліха Х., який врізався на автомобілі в огорожу британського парламенту. Його звинувачують у спробі вбивства трьох людей. (19.08.2018)

Щонайменше п'ятеро дітей загинули та 18 отримали травми через наїзд автомобіля поблизу школи у китайському місті Хулудао. Водій затриманий. (22.11.2018)

Ймовірно, загиблі є громадянами Німеччини, однак поки не відомо, звідки саме, додав речник поліції, передає агенція dpa.

Автомобіль в'їхав в групу туристів з 17 людей близько першої години ночі біля комуни Бруніко. За даними телеканалу Rai Südtirol, трагедія сталась у гірському селі Лутаго. Водій автомобіля вижив, поліція розслідує, як саме сталась аварія. Зараз проводиться ідентифікація жертв. Район, де стався наїзд, розташований неподалік від австрійського кордону та відомий своїми лижними курортами.

Газета Corriere della Sera повідомляє, що водій автомобіля, 28-річний чоловік, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, його затримали італійські правоохоронці.

Німецьке міністерство закордонних справ поки не прокоментувало цю трагедію.

Дивитись відео 00:45

Автівка врізалася в натовп людей в австралійському Мельбурні - відео з місця події (21.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Автівка врізалася в натовп людей в австралійському Мельбурні - відео з місця події (21.12.2017)  

Також за темою

Italien Unwetter

Негода в Італії забрала життя щонайменше дев'яти осіб 30.10.2018

Кількість загиблих через шторми та дощі в Італії продовжує зростати. На узбережжі висота хвиль досягає дев'яти метрів, а Венеція лишається затопленою.

Реклама

Докладно

Президент США Дональд Трамп

Ризик війни на Близькому Сході

Вбивством іранського генерала Сулеймані президент США Дональд Трамп може спричинити неконтрольований виток насильства.  

Автомобіль Tesla

Tesla планує випускати у ФРН щорічно 500 тисяч електрокарів

Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу німецької столиці планують у 2021 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  