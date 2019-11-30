 В італійських Альпах лавина забрала життя жінки і двох дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

В італійських Альпах лавина забрала життя жінки і двох дітей

Лавина зійшла у горах в італійській провінції Больцано неподалік від австрійського кордону. Внаслідок стихійного лиха загинули троє громадян ФРН.

Пошуково-рятувальна операція на місці сходження лавини

Пошуково-рятувальна операція на місці сходження лавини

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Група з 17 чеських лижників-любителів потрапила під лавину в Альпах біля австрійського Інсбрука, п'ятеро з них загинули. (06.02.2016)

За даними рятувальників, лавина накрила дев'ятьох людей. П'ятьох із них шукають. Їхні шанси на виживання - не дуже великі. (13.02.2017)

Троє осіб загинули в суботу, 28 грудня, внаслідок сходження лавини в італійських Альпах у автономній провінції Больцано неподалік від кордону з Австрією.

Жертвами стихійного лиха стали 25-річна жінка та двоє семирічних дівчат, одна з них була донькою загиблої жінки, підтвердив агентству новин dpa речник поліції в Больцано. Усі троє жертв - громадяни Німеччини.

Лавина накрила групу лижників удень 28 грудня на висоті близько 2400 метрів на гірськолижному курорті Валь Сеналес (Шнальсталь). У рятувальній операції брали участь 70 осіб та три гелікоптери. Жінка та семирічна дівчина загинули на місці, донька жінки померла від отриманих травм у лікарні. Внаслідок сходження лавини травми отримали ще двоє німців, один з них - 11-річний хлопчик. Усі вони перебували в одній туристичній групі. Рятувальники продовжують пошуки, оскільки станом на вечір не було остаточно зрозуміло, чи перебувають під сніговим завалом ще люди.

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Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)

 

 

Аудіо й відео до теми

Контрольовані лавини: як підривають снігові завали (14.01.2019)  

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