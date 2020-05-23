В Іспанії розпочалася 10-денна жалоба за померлими від коронавірусу

В Іспанії розпочалася 10-денна жалоба за померлими від коронавірусної інфекції COVID-19. Рівно опівдні у середу, 27 травня, хвилиною мовчання в країні вшанували пам'ять понад 27 тисяч померлих, в яких було підтверджено зараження новим коронавірусом.

Зупинилися автомобілі та автобуси, у скорботі завмерли люди: цей символічний акт у всій Іспанії тривав довше, ніж планувалося - до чотирьох хвилин, зазначає агентство новин dpa.

Державний телеканал RTVE показав кадри, на яких люди у різних куточках країни виходять зі своїх домівок, крамниць, громадських будівель, щоб взяти участь у загальнонаціональному скорботному акті. Дехто з учасників плакав.

Наприкінці минулого тижня про оголошення 10-денного державного трауру за жертвами коронавірусу заявив уряд Іспанії. Ця жалоба стане найтривалішою у країні з моменту повалення диктатури Франсіско Франко в 1975 році. На усіх будівлях в Іспанії приспущено національні прапори.

Монарх і уряд взяли участь у траурній церемонії

У траурній церемонії взяла участь і королівська родина. "Уся Іспанія оплакує багато тисяч співвітчизників, яких ми втратили під час цієї пандемії", - йдеться у дописі монаршого дому в соціальній мережі Twitter.

У траурній церемонії взяла участь і королівська родина

Так само до жалобних заходів приєднався й уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом. У парламенті оголошена хвилина мовчання перервала запеклі дебати. Всі законодавці підвелися зі своїх місць. Дехто був помітно зворушений.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (у центрі спереду) під час хвилини мовчання

Іспанія належить до країн світу, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Натепер у країні підтверджено понад 235 тисяч випадків коронавірусу. Померли більш ніж 27,1 тисячі людей, в яких підтвердили інфікування.

Утім, реальна кількість жертв COVID-19 може бути значно вищою. Згідно з оприлюдненим цього дня даними іспанської влади, зафіксована з березня цього року загальна кількість смертей у країні на 43 тисячі перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Останніми тижнями в Іспанії фіксується істотне покращення ситуації щодо коронавірусу. Це дозволило уряду суттєво послабити жорсткі обмеження та навіть планувати прийом іноземних туристів.

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