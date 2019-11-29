В Іспанії перервали матч через образи українського футболіста

Матч у другій іспанській футбольній лізі між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" у неділю, 15 грудня, був призупинений через образи вболівальників "Райо Вальєкано" на адресу форварда "Альбасете" українського футболіста Романа Зозулю, передає агенція АР.

Фанати скандували образливі слова щодо Зозулі і вивісили банер, на якому українського футболіста було названо "нацистом".

В іспанській футбольній лізі зазначили, що обидві команди попросили арбітра не продовжувати гру у перерві між таймами, тож матч призупинили за рахунку 0:0.

"Під час першого тайму деякі товариші по команді казали, що наш гравець плакав і зайшов до роздягальні повністю знищений'', - сказав представник клубу "Альбасете" Віктор Варела. Рішення про те, чи слід закінчити гру, ухвалить іспанська федерація футболу. "Ми готові зіграти наступні 45 хвилин, якщо буде гарантована безпека нашим гравцям", - зазначив Варела.

У свою чергу, у футбольному клубі "Райо Вальєкано" засудили поведінку частини своїх фанів. "Я лише можу сказати, що поведінка "Райо" була зразковою (...) Нам соромно за те, що сталося (...) Це дуже сумний вечір для "Райо" і для всього спорту. Ми рішуче засуджуємо образи з боку частини наших вболівальників", - заявив президент клубу Мартін Преса.

У 2017 році Зозуля короткий проміжок часу грав за "Райо Вальєкано". Утім, тоді деякі прихильники команди заявили, що не хочуть, щоб він продовжував грати у "Райо Вальєкано" через нібито крайні праві політичні погляди гравця, які Зозуля рішуче заперечував.

Роман Зозуля відомий своєю підтримкою української армії з початку військової агресії Росії на українському Донбасі. Зокрема, він створив благодійний фонд, який підтримує українських військових. Також український футболіст отримав медаль "За заслуги перед Збройними силами України" від міністерства оборони України.