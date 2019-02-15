 В Іспанії оголосили позачергові вибори до парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

В Іспанії оголосили позачергові вибори до парламенту

Дострокові парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня, повідомив очільник уряду країни Педро Санчес.

Педро Санчес

Педро Санчес

DW.COM

Судовий процес над лідерами руху Каталонії за незалежність розпочався в Мадриді. Перший день слухань буде присвячений процедурним питанням. (12.02.2019)

Близько 45 тисяч іспанців вийшли на акцію протесту в Мадрині проти прем'єра країни Педро Санчеса. Активісти переконані, що очільник уряду занадто м'яко поводиться з каталонськими сепаратистами. (10.02.2019)

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 15 лютого, оголосив про проведення в країні позачергових парламентських виборів. Їх призначено на 28 квітня, інформує агенція dpa. Напередодні іспанський парламент відхилив проект бюджету уряду, що викликало урядову кризу в країні.

Багато іспанців висловлювали обурення тим, що Санчес довго не поспішав з оголошенням про проведення дострокових виборів до парламенту, хоча під час вступу на посаду й заявляв про намір це зробити.

Нагадаємо, що Педро Санчес прийшов до влади в червні 2018-го після оголошення вотуму недовіри попередньому прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою. Санчес заручився підтримкою лівопопулістської партії "Подемос" та двох сепаратистських партій з Каталонії, підтримки яких він потребував у парламенті для ухвалення рішень.

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