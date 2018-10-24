 В Ірландії відбуваються вибори президента і референдум щодо богохульства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

В Ірландії відбуваються вибори президента і референдум щодо богохульства

Більшість ірландців готові проголосувати за чинного президента країни Майкла Хіггінса. Одночасно громадяни голосують щодо декриміналізації богохульства.

Більшість ірландців готові проголосувати за чинного президента Майкла Хіггінса

Більшість ірландців готові проголосувати за чинного президента Майкла Хіггінса

В Ірландії у п'ятницю, 26 жовтня, відбуваються президентські вибори. Згідно з опитуваннями, очікується, що на них перемогу отримає чинний президент 77-річний Майкл Хіггінс - за нього готові віддати голоси дві третини виборців. Якщо він виграє вибори, то обійматиме посаду президента ще сім років.

Окрім нього на вищий державний пост претендують п'ятеро кандидатів. Серед них лише одна - Ліад Ні Ріада - представляє партію "Шінн Фейн",  а інші є незалежними кандидатами. Очікується, що явка на вибори буде низькою і результати голосування будуть відомі вже 27 жовтня.

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Мішель Барньє застерігає, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією може цілковито перекреслити всі спроби домовитися про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit. (19.10.2018)

Дві третини учасників референдуму підтримали скасування заборони абортів, яка була чинною в Ірландії з 1983 року. Активність виборців становила 64 відсотки. (26.05.2018)

Одночасно із президентськими виборами у країні проходить референдум про декриміналізацію богохульства. Ірландці мають визначити, чи буде кримінальна відповідальність за це виключена з конституції країни. Зараз вона передбачає, що "богохульні, бунтівні та непристойні теми" слід класифікувати як кримінальне правопорушення. Опитування показують, що більшість голосуватиме за декриміналізацію. Навіть Ірландська католицька церква вказала, що стаття про богохульство у конституції "значною мірою застаріла".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що запропонована зміна є "частиною процесу модернізації нашої конституції". "Ми вже дозволили рівність шлюбу, дали жінкам право на аборт, і це наступний крок", - заявив він під час відеозвернення до громадян, передає агенція dpa.

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