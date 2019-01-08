В Ірані розбився вантажний Boeing 707

Вантажний літак Boeing 707 розбився в понеділок, 14 січня, підлітаючи до аеропорту в місті Кередж, що в 40 кілометрах на захід від столиці Ірану. Представники відомства з надзвичайних ситуацій Ірану повідомили, що з 16-ти членів екіпажу, які перебували на борту, наразі відомо про одного, що вижив в катастрофі, інформує агенція AP.

Повідомляється, що повітряне судно виконувало рейс з киргизького Бішкека в міжнародний аеропорт Payam поблизу іранського Кереджа. Катастрофа сталася поблизу розташованого неподалік летовища Fath.

За попередніми даними, Boeing 707 зіткнувся зі стіною по периметру аеропорту, зруйнувавши декілька прилеглих до нього будівель. За повідомленням інформагенції Reuters, з посиланням на представників аеропорту Бішкека, лайнер належав іранській компанії з вантажних перевезень Payam Air. Причини падіння літака наразі встановлюються.