 В Ірані розбився вантажний Boeing 707 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Ірані розбився вантажний Boeing 707

На борту вантажного повітряного судна Boeing 707, що виконував рейс з Бішкека в Кередж, перебували щонайменше 16 членів екіпажу.

Катастрофа Boeing 707 в Ірані

Катастрофа Boeing 707 в Ірані

Вантажний літак Boeing 707 розбився в понеділок, 14 січня, підлітаючи до аеропорту в місті Кередж, що в 40 кілометрах на захід від столиці Ірану. Представники відомства з надзвичайних ситуацій Ірану повідомили, що з 16-ти членів екіпажу, які перебували на борту, наразі відомо про одного, що вижив в катастрофі, інформує агенція AP.

Повідомляється, що повітряне судно виконувало рейс з киргизького Бішкека в міжнародний аеропорт Payam поблизу іранського Кереджа. Катастрофа сталася поблизу розташованого неподалік летовища Fath.

За попередніми даними, Boeing 707 зіткнувся зі стіною по периметру аеропорту, зруйнувавши декілька прилеглих до нього будівель. За повідомленням інформагенції Reuters, з посиланням на представників аеропорту Бішкека, лайнер належав іранській компанії з вантажних перевезень Payam Air. Причини падіння літака наразі встановлюються.

Дивитись відео 00:31
Now live
00:31 хв

Вантажний літак впав на будинки у Киргизстані (16.01.2017)

DW.COM

На Житомирщині розбився винищувач Су-27: пілот загинув

Український винищувач Су-27 розбився в Житомирській області. Аварія сталася під час заходу літака на посадку. Внаслідок інциденту загинув пілот, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. (15.12.2018)  

Нещасний випадок з літаком у Гессені: троє загиблих

Троє людей загинули і ще шестеро постраждали внаслідок невдалої посадки маленького спортивного літака поблизу гори Вассеркуппе у Гессені. (14.10.2018)  

Авіакатастрофа в Індонезії: "чорна скринька" вказала на несправності

Індонезійський літак, що впав у Яванське море, мав несправності впродовж останніх своїх чотирьох польотів. (05.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вантажний літак впав на будинки у Киргизстані (16.01.2017)  

Також за темою

Boeing 747-400

У Киргизстані вантажний літак впав на будинки: десятки загиблих 16.01.2017

Аварія турецького літака сталася при заході на посадку. Серед версій трагедії - технічні проблеми і погані погодні умови.

Реклама

Докладно

Великобританія перед доленосним рішенням щодо виходу з ЄС

Доленосний момент для Великобританії

Бірґіт Маас вважає, що депутати Великобританії мають відкинути угоду Терези Мей про вихід країни з ЄС. 

Cпорудження Північного потоку-2 в Балтійському морі

Посол США у ФРН погрожує фірмам через "Північний потік-2"

Річард Гренелл погрожує санкціями фірмам, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  