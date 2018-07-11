 В Ірані засудили жінку за зняття хіджабу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

В Ірані засудили жінку за зняття хіджабу

Суд в Ірані засудив жінку до року тюремного ув'язнення за те, що вона зняла хустку в центральній частині Тегерана.

Акція протесту в Ірані проти обов'язкового носіння хіджабу

Акція протесту в Ірані проти обов'язкового носіння хіджабу

Іранський суд засудив 32-річну Віду Мовахед до одного року ув'язнення за те, що два роки тому вона демонстративно зняла хустку-хіджаб у центральній частині Тегерана. Судді визнали жінку винною в аморальній поведінці та підбурюванні до непокори.

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Про рішення суду в неділю, 14 квітня, повідомив адвокат засудженої, передає агенція новин dpa, що посилається на іранське агентство IRNA. За інформацією IRNA, засуджена ще має право просити помилування в духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Віда Мавахед була однією з перших, хто розпочав кампанію протесту жінок проти обов'язкового носіння хіджабу в Ірані. Багато жінок в інших містах Ірану наслідували її приклад і так само публічно зняли хіджаб та виклали свої фотографії з непокритою головою в соціальних мережах.

Тоді такі акції протесту викликали резонанс у всьому світі. Однак хвиля протесту наразилася на жорстку реакцію органів влади: поліцією було заарештовано щонайменше 30 жінок.

В Ірані дівчата з 9-річного віку зобов'язані носити в громадських місцях хіджаб разом з довгим верхнім одягом, щоб приховувати волосся та контури тіла, нагадує dpa. Таке правило запроваджено 40 років тому після перемоги Ісламської революції в країні.

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