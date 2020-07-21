В Іраку заявили про звільнення викраденої німкені

В Іраку заявили, що звільнили громадянку ФРН, керівницю художніх програм багдадської культурної організації "Байт Таркіб" Геллу Мевіс (Hella Mewis) через кілька днів після її викрадення. Її звільнили сили безпеки, повідомив речник головнокомандувача Збройних сил Іраку у соцмережі Twitter у п'ятницю, 24 липня.

"Сили безпеки звільнили німецьку активістку Геллу Мевіс", - написав він. Речник не надав деталей цієї операції. Також невідомо, чи велися переговори з викрадачами німкені.

Активістка Сірка Сарсам, яка дружить з Мевіс, підтвердила її звільнення у коментарі агенції новин dpa. "Ми отримали попередню інформацію від оперативного командування про те, що силовики звільнили Геллу". Військові пообіцяли опублікувати пізніше більше деталей.

Німецьке посольство у Багдаді поки що не коментувало іформацію іракської армії щодо звільнення викраденої німкені.

Нагадаємо, 20 липня невідомі озброєні люди заштовхнули Геллу Мевіс у машину перед її офісом в центрі Багдада і поїхали в невідомому напрямку. За даними іракських органів безпеки, незважаючи на те, що інцидент стався неподалік від поліцейського поста, співробітники поліції не втрутилися. МЗС у Берліні створило кризовий штаб у зв'язку з інцидентом.

Гелла Мевіс займається як власними проєктами, так і є вільною співробітницею і консультанткою німецького Гете-Інституту.

Створений у 2015 році художній колектив "Байт Таркіб" отримує фінансування, зокрема, від Гете-Інституту. Він займається підтримкою молодих талантів в Іраку.