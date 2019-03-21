В Іраку затонув пором: загинуло близько 100 осіб

На півночі Іраку поблизу міста Мосул на річці Тигр у четвер, 21 березня, затонув пасажирський пором. Унаслідок цього загинула приблизно 100 осіб, передає агенція AFP.

Як раніше повідомила агенція dpa, врятувати вдалося 45 людей, у тому числі 19 дітей, поінформував речник міністерства внутрішніх справ Саад Маан. Остаточна кількість жертв поки невідома через сильну течію в річці, яка могла унести тіла. За даними начальника служби цивільної оборони провінції Ніневія Хоссама Халіла, серед загиблих є жінки та діти.

Пором затонув під час святкування курдського нового року, повідомили очевидці. Трагедія сталася біля розважальної зони на річці через те, що пором був переповнений. На судні місткістю 50 осіб перебували 200 людей, повідомив іракський депутат Абдель-Рехім аль-Шамарі.

У свою чергу, прем'єр-міністр країни Аділь Абдул-Махді наказав негайно розслідувати причини аварії та повідомити про висновки протягом доби. Він пообіцяв притягнути винних у трагедії до відповідальності.