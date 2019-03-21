 В Іраку затонув пором: загинуло близько 100 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

В Іраку затонув пором: загинуло близько 100 осіб

Переповнений пором з близько 200 людьми на борту затонув у річці Тигр на півночі Іраку. Загинула приблизно 100 осіб.

Паром затонув поблизу розважальної зони

Паром затонув поблизу розважальної зони

На півночі Іраку поблизу міста Мосул на річці Тигр у четвер, 21 березня, затонув пасажирський пором. Унаслідок цього загинула приблизно 100 осіб, передає агенція AFP.

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Турецька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які пливли на човні, що затонув біля берегів Кіпру. 19 осіб загинуло, близько 30 зникли безвісти. (18.07.2018)

Близько 117 осіб могли загинути у Середземному морі біля узбережжя Лівії внаслідок аварії човна, повідомили в Міжнародній організації з міграції. (19.01.2019)

Як раніше повідомила агенція dpa, врятувати вдалося 45 людей, у тому числі 19 дітей, поінформував речник міністерства внутрішніх справ Саад Маан. Остаточна кількість жертв поки невідома через сильну течію в річці, яка могла унести тіла. За даними начальника служби цивільної оборони провінції Ніневія Хоссама Халіла, серед загиблих є жінки та діти.

Пором затонув під час святкування курдського нового року, повідомили очевидці. Трагедія сталася біля розважальної зони на річці через те, що пором був переповнений. На судні місткістю 50 осіб перебували 200 людей, повідомив іракський депутат Абдель-Рехім аль-Шамарі.

У свою чергу, прем'єр-міністр країни Аділь Абдул-Махді наказав негайно розслідувати причини аварії та повідомити про висновки протягом доби. Він пообіцяв притягнути винних у трагедії до відповідальності.

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