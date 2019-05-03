В Індії та Бангладеш зростає кількість жертв циклону "Фані"

Руйнівний циклон "Фані", що лютує на сході Індії та в Бангладеш, призвів до загибелі в цих двох країнах як мінімум 16 осіб. Лише в східноіндійському штаті Одіша від буревію загинуло 12 людей. Такі дані поширили в суботу, 4 травня, індійські ЗМІ з посиланням на представників місцевої влади, передає агенція новин Reuters.

У більшості випадків причиною загибелі стало падіння дерев. Раніше повідомлялося про щонайменше 160 поранених від дії тропічного шторму. У цьому індійському штаті через буревій влада евакуювала загалом 1,2 мільйона осіб. Нинішній циклон вважається найпотужнішим за останні 5 років.

Одним із міст, що найбільше постраждало від негоди, стало місто Пурі. Тут сила вітру досягала напередодні 200 кілометрів на годину. Такі потужні пориви розтрощили дахи багатьох будинків, повикорчовували дерева, та пошкодили лінії електропередач. За даними представників місцевої влади, весь масштаб руйнувань просто "годі уявити".

У місті Пурі багато городян лишилися без даху на головою

Бангладеш теж зазнав лиха

Про смерті внаслідок стихії повідомили й у сусідньому Бангладеш. За даними місцевого уряду, від негоди вже загинуло як мінімум четверо осіб. Ще 63 людини дістали різноманітних поранень.

Епіцентр тропічного шторму вже досяг Бангладеш, а сам буревій значно послабився. Нинішня швидкість вітру становить 88 кілометрів на годину, передає агенція новин dpa.

Циклон "Фані" вважається одним з найпотужнішим з тих, що навідували цей регіон за останні десятиліття. Востаннє схожий за потужністю циклон вирував у Бенгальській затоці 1999 року. Однак тоді пориви вітру зі швидкістю 260 кілометрів на годину разом з масивними опадами призвели до загибелі 10 тисяч громадян.

Утім, найбільш смертоносним виявився шторм 1970 року. Того року від наслідків буревію лише в Бангладеш загинуло 300 тисяч людей.

Відтоді влада значно покращила заходи безпеки та регулярно проводить масову евакуацію людей з регіонів, яким загрожує негода. Ще одним фактором, котрий призвів до істотного зменшення кількості смертей від тропічних циклонів стало помітне покращення точності прогнозу погоди.