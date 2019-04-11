В Індії розпочалися парламентські вибори

Близько 900 мільйонів індійців голосуватимуть за склад нижньої палати парламенту. Задля посилення безпеки вибори розбили на сім етапів протягом шести тижнів.
В Індії у четвер, 11 квітня, розпочався перший етап загальнонаціональних виборів, інформує агенція dpa. Під час першого етапу голосуватимуть виборці 18-и штатів та двох союзних територій. Загалом вибори у країні з 1,3-мільярдним населенням відбудуться у сім етапів і розтягнуться на понад шість тижнів.
По всій країні для того, щоб забезпечити голосування працюватимуть близько мільйона виборчих дільниць. Близько 900 мільйонів індійців зможуть проголосувати за склад нижньої палати парламенту. Народна палата Індії налічує 545 депутатів, з яких двох призначає президент, а інших 543 обирають в ході загального прямого голосування на 5 років на основі мажоритарної системи.
За опитуваннями, представник правлячої Індійської народної партії, чинний прем'єр-міністр Нарендра Моді має шанси бути переобраним на другий термін. Його основним суперником респонденти вважають Рахула Ганді, голову Індійського національного конгресу (ІНК).
Тривалість процесу виборів пов'язана з необхідністю убезпечення процесу голосування від можливих атак. Лише на початку цього тижня щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок нападу на автоколону одного з політиків у штаті Чхаттисгарх. Внаслідок цього у день виборів тут задіяли близько 80 тисяч силовиків.
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