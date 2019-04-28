 В Індонезії під час виборів померли понад 270 працівників виборчих комісій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

В Індонезії під час виборів померли понад 270 працівників виборчих комісій

Через перевтому під час виборів та підрахунку голосів в Індонезії померли 272 співробітники виборчих комісій та ще понад 1,8 тисячі перебувають в лікарнях. У виборах взяло участь понад 150 мільйонів людей.

Співробітники відпочивають під час підготовки бюлетенів для виборів в Індонезії

Співробітники відпочивають під час підготовки бюлетенів для виборів в Індонезії

В Індонезії під час виборів та протягом подальших 10 днів, коли тривав підрахунок голосів, через перевтому померли 272 співробітники виборчих комісій, повідомив у неділю, 28 квітня, речник центральної виборчої комісії. Ще 1878 працівників захворіли.

Вибори, які відбулись у країні 17 квітня, вважаються "найскладнішими в світі". Вони відбулись мирно, але були дуже масовими. Участь у них взяли 80 відсотків зі 193 мільйонів виборців, які одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів. Кожен з виборців мав заповнити по п'ять бюлетенів на 800 тисячах виборчих дільниць. Співробітники виборчих комісій мали підраховувати голоси в бюлетенях вручну.

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В Індонезії запровадили режим надзвичайного стану через повінь і зсуви ґрунту. Рятувальники і військові продовжують пошуки жертв і постраждалих від негоди. (18.03.2019)

Індонезійці обирають на чотирьох рівнях: президентському, парламентському, регіональному та місцевому. Усього у виборах беруть участь 245 тисяч кандидатів, які змагаються за 20 тисяч місць у законодавчих органах. (17.04.2019)

Міністерство охорони здоров'я Індонезії закликало медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів працює над виділенням компенсацій родинам померлих.

Центральна виборча комісія країни потрапила під вогонь критики через загибель співробітників. "Комісія не є розсудливою в управлінні завантаженням персоналу", - заявив заступник голови передвиборчої кампанії опозиційного кандидата в президенти Прабово Субіанто Ахмад Музані.

Згідно з даними соцопитувань, перемогу на президентських виборах здобув нинішній голова держави Джоко Відодо. Виборча комісія оголосить остаточні результати 22 травня.

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