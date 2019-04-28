В Індонезії під час виборів померли понад 270 працівників виборчих комісій

В Індонезії під час виборів та протягом подальших 10 днів, коли тривав підрахунок голосів, через перевтому померли 272 співробітники виборчих комісій, повідомив у неділю, 28 квітня, речник центральної виборчої комісії. Ще 1878 працівників захворіли.

Вибори, які відбулись у країні 17 квітня, вважаються "найскладнішими в світі". Вони відбулись мирно, але були дуже масовими. Участь у них взяли 80 відсотків зі 193 мільйонів виборців, які одночасно обирали президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також членів регіональних і місцевих законодавчих органів. Кожен з виборців мав заповнити по п'ять бюлетенів на 800 тисячах виборчих дільниць. Співробітники виборчих комісій мали підраховувати голоси в бюлетенях вручну.

Міністерство охорони здоров'я Індонезії закликало медичні заклади надавати максимальну допомогу хворим працівникам комісій, а міністерство фінансів працює над виділенням компенсацій родинам померлих.

Центральна виборча комісія країни потрапила під вогонь критики через загибель співробітників. "Комісія не є розсудливою в управлінні завантаженням персоналу", - заявив заступник голови передвиборчої кампанії опозиційного кандидата в президенти Прабово Субіанто Ахмад Музані.

Згідно з даними соцопитувань, перемогу на президентських виборах здобув нинішній голова держави Джоко Відодо. Виборча комісія оголосить остаточні результати 22 травня.