В Індонезії внаслідок повені загинули понад два десятки людей

Після годин потужної зливи, що почалась у новорічну ніч, затоплені індонезійська столиця Джакарта та сусідні міста. Десятки тисяч людей евакуйовані.
Внаслідок повені, яка сталась 1 січня в індонезійській столиці Джакарті та поблизу неї, загинула щонайменше 21 людина. Про це у четвер, 2 січня, повідомляє міністерство соціальних питань країни. Ще двоє загинули в сусідньому окрузі Лебак. Кількість жертв може надалі зрости, оскільки ще восьмеро людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє місцева влада.
Повінь почалась після потужної зливи, яка тривала понад 18 годин. Внаслідок негоди було затоплені вулиці, будинків та автомобілі. Більшість людей загинули у місті Богор неподалік від столиці. Деякі з них загинули внаслідок ударів струму, повідомив представник Національного агентства з ліквідації наслідків катастроф.
Десятки тисяч жителів евакуйовані до тимчасових притулків у цьому районі, десятки будинків пошкоджені. У багатьох районах Джакарти відключена електрика, щоб запобігти ударам струму. Також скасовані потяги та зачинений один з аеропортів міста.
За даними місцевої влади, злива, що розпочалась в новорічну ніч, була найсильнішою за десятиліття. Багато людей досі чекають на порятунок на дахах будинків, інші рятуються за допомогою надувних човнів.
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