 В Індонезії внаслідок повені загинули понад два десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

В Індонезії внаслідок повені загинули понад два десятки людей

Після годин потужної зливи, що почалась у новорічну ніч, затоплені індонезійська столиця Джакарта та сусідні міста. Десятки тисяч людей евакуйовані.

Повінь сталась через сильні зливи

Повінь сталась через сильні зливи

Внаслідок повені, яка сталась 1 січня в індонезійській столиці Джакарті та поблизу неї, загинула щонайменше 21 людина. Про це у четвер, 2 січня, повідомляє міністерство соціальних питань країни. Ще двоє загинули в сусідньому окрузі Лебак. Кількість жертв може надалі зрости, оскільки ще восьмеро людей вважаються зниклими безвісти, повідомляє місцева влада.

Затоплений район столиці

Затоплений район столиці

Повінь почалась після потужної зливи, яка тривала понад 18 годин. Внаслідок негоди було затоплені вулиці, будинків та автомобілі. Більшість людей загинули у місті Богор неподалік від столиці. Деякі з них загинули внаслідок ударів струму, повідомив представник Національного агентства з ліквідації наслідків катастроф.

Вода затопила одразу кілька міст

Вода затопила одразу кілька міст

Десятки тисяч жителів евакуйовані до тимчасових притулків у цьому районі, десятки будинків пошкоджені. У багатьох районах Джакарти відключена електрика, щоб запобігти ударам струму. Також скасовані потяги та зачинений один з аеропортів міста.

Затоплені таксі в Джакарті

Затоплені таксі в Джакарті

За даними місцевої влади, злива, що розпочалась в новорічну ніч, була найсильнішою за десятиліття. Багато людей досі чекають на порятунок на дахах будинків, інші рятуються за допомогою надувних човнів. 

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Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018)

DW.COM

Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей

Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків. (17.03.2019)  

В Індонезії стався ще один потужний землетрус

В індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1. Загрози цунамі цього разу не було. (28.12.2018)  

Стихійне лихо в Індонезії: кількість жертв зростає

В Індонезії запровадили режим надзвичайного стану через повінь і зсуви ґрунту. Рятувальники і військові продовжують пошуки жертв і постраждалих від негоди. (18.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018)  

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