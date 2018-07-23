В Ізраїлі звільнили з в'язниці ікону палестинських протестів

Ізраїльська пенітенціарна служба у неділю, 29 липня, повідомила про звільнення палестинської дівчини Ахед Тамімі, яка стала іконою палестинських протестів. За словами речниці служби, Тамімі та її мати були випущені з в'язниці вранці. Військові перевезли їх до кордону з Палестинськими територіями.

17-річну Ахед Тамімі затримали в грудні через те, що вона дала ляпаса одному з ізраїльських військових під час демонстрації в Набі-Салах. Суд засудив її до восьми місяців ув'язнення. Її мати також ув'язнили за підбурювання. Після цього Тамімі стала символом боротьби з Ізраїлем для багатьох палестинців. В Ізраїлі її вважають провокаторкою та загрозою для стримування військових.

Прихильники Тамімі організували свято на честь її повернення додому у Набі-Салах на Західному березі річки Йордан.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають припинити блокаду регіону та дозволити охочим повернутися на територію Ізраїлю.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. З цього часу в Секторі Гази загинуло понад 150 людей.