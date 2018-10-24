В ЄС хочуть відкласти відмову від переведення годинників

Більшість країн Євросоюзу скептично ставиться до можливості скасування переходу на літній та зимовий час вже з наступного року. Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер (Norbert Hofer) у понеділок, 29 жовтня, під час неформальної зустрічі міністрів транспорту країн ЄС у Граці.

За словами представника уряду Австрії, яка зараз головує в ЄС, більше схвалення отримує пропозиція скасувати перехід на літній і зимовий час з 2021 року. Спільна позиція з цього питання має бути вироблена вже до кінця поточного року. Гофер додав, що в принципі підтримує рішення про скасування переведення годинників, однак багатьом галузям потрібно більше часу для підготовки до такого кроку. В якості прикладу він навів авіаперевезення та комп'ютерну галузь, повідомляє агентство AFP. Гофер також застеріг від ускладнень та плутанини в разі, коли сусудні країни ухвалять рішення жити за різним часом.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала відмовитися від переходу на літній та зимовий вже з наступного року. При цьому країни Євросоюзу мали б самостійно вирішувати, на якому часі - літньому чи зимовому - вони б хотіли залишатися надалі. Рекомендація Єврокомісії була ухвалена за результатами онлайн-голосування, проведеного в країнах ЄС цього літа, згідно з яким 80 відсотків жителів ЄС віддали голоси за скасування переходу на зимовий та літній час.

У Німеччині, де стрілки годинників стали переводити в 1980 році з метою економії електроенергії, більшість жителів, за результатами опитування видання Focus, висловила побажання залишитися на літньому часі. На сьогодні стрілки годинника переводять у понад 70 країнах. Із країн колишнього СРСР від цього не відмовилися в Україні, Молдові та країнах Балтії.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Біг-Бен, Лондон Найвідоміший годинник Європи розташований у Лондоні. Та мало хто знає, що символ міста Біг-Бен - назва не годинника й навіть не вежі. Вежа довгий час називалася "годинниковою", у 2012 році її перейменували на "Єлизаветинську" на честь королеви Великобританії. Біг-Бен - це найбільший і найважчий із п'яти дзвонів. Годинник б'є щогодини. Але наступні кілька років він замовкне через реставрацію.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Світовий годинник, Берлін Світовий годинник на Александерплатц у Берліні відносно сучасний. Спроектував його за часів комуністичної НДР Еріх Йон (Erich John), громадськості годинник презентували 1969 року. З того часу це одне із улюблених місць зустрічі берлінців та туристів. Згори годинник прикрашає спрощена модель Сонячної системи, а за допомогою циліндра під нею можна подивитися час у всіх 24 часових поясах світу.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Годинник плинного часу, Берлін Дещо менш відомий, але не менш цікавий годинник розташований в центрі "Європа" у столиці Німеччини. Хронометр заввишки 13 метрів, вироблений у 1982 році, ніби пробиває три поверхи торгового центру. За ним можна спотерігати, як плине час. Стан зеленої рідини у великих кулях зліва показує години. За маленькими кульками можна спотерігати течію хвилин.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Празькі куранти, Прага Астрономічний годинник на Празькій ратуші - шедевр готичної техніки. За легендою, майстрові, що виготовив куранти у 1410 році, викололи очі, щоб він більше ніде не зміг повторити своє творіння. Цей годинник справді є унікальним! Однак саме зараз його реставрують, тому до кінця жовтня 2018 року туристи не можуть бачити виставу з фігурками дванадцяти апостолів, що розгортається під час бою курантів.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Цитглогге, Берн Звичайно, коли мова йде про годинники, йдеться і про Швейцарію. Цитглогге (Zytglogge), тобто часова дзвіниця, з 1530 року є справжнім символом Берна. Кожну повну годину туристи можуть не тільки почути бій Бернської цитглогге, а й подивитись на годинникові виставу з фігурками півня і Кроноса - Бога часу.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Астрономічний годинник, Страсбург Цей годинник всередині Страсбурзького собору також був побудований швейцарськими майстрами та вважається яскравим зразком мистецтва епохи Відродження. Щодня о 12.30 фігури, що є елементами годинника, починають рухатися. Серед них біблійні апостоли, а також чотири відрізки життя людини, символічно представлені дитиною, юнаком, дорослим та літньою людиною. Усі вони проходять повз смерть.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Найбільший у світі годинник із зозулею, Тріберг (Німеччина) Шварцвальд на півдні Німеччини відомий своїм вишневим тортом, традиційними жіночими капелюхами "болленгут" та годинниками із зозулею. Тож не дивно, що найбільший такий годинник розташований саме тут, у містечку Тріберг. Лише його механізм важить шість тонн! Побачити можна і дерев'яну зозулю 4,5 метра заввишки. Кожні півгодини вона виглядає з віконця на другому поверсі будинку з годинником.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Глоккеншпіль, Мюнхен Іноді двічі, а іноді тричі на день фігури годинника на ратуші в німецькому Мюнхені показують спектакль. Тема - дві події з історії міста: весілля герцога Вільгельма V 1568 року та танець бондарів після великої епідемії чуми. І попри те, що Глоккеншпіль був створений іще на початку 20-го століття, його механізм працює завдяки енергії, виробленої сучасними сонячними панелями.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Якірний годинник, Відень Найвідоміший годинник Відня прикрашає місточок між будівлями Анкер-Хофу на площі Високий ринок в центрі австрійської столиці. Спроектував його художник епохи модерну Франц Мач (Franz Matsch). Щогодини до циферблату виїжджає статуя однієї з 12-ти визначних історичних постатей Відня, а опівдні, під музику, вони з'являються усі разом. Зокрема, й імператриця Марія Терезія та композитор Йозеф Гайдн.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Годинникова вежа, Ґрац У Австрії можна відвідати ще один відомий хронометр: на Годинниковій вежі замку Шлоссберг у Ґраці, яку видно чи не з кожної точки міста. Особливість цього годинника в тому, що дві його стрілки переплутані: годинникова довша, а хвилинна - коротша. Річ у тому, що в давнину на циферблаті була тільки одна велика стрілка - годинникова, щоб її було здалеку добре видно. Другу додали значно пізніше.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Годинникова башта Святого Марка, Венеція Астрономічний годинник на площі Святого Марка показує не лише час, але й знак Зодіаку та фази місяця і сонця. До останньої рестраврації у 1998 році в будівлі разом з родиною мешкав "температоре", тобто охоронець башти. З 2006 року за точністю годинника стежить комп'ютер.

Найгарніші годинники на будівлях в Європі Будинок магії, Блуа Власне це не годинник у звичному розумінні цього слова, але драконячі голови з французького міста Блуа дуже пунктуальні. Щопівгодини вони визирають з вікон Будинку магії та страхітливо рухаються під музику, що дуже подобається дітям. В цій же будівлі розсташувався музей магії, адже саме у Блуа народився відомий ілюзіоніст, "батько сучасної магії" Жан Ежен Робер-Уден. Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ

