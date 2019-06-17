В Єгипті поховали експрезидента Мухаммеда Мурсі

Експрезидента Єгипту Мухаммеда Мурсі поховали у вівторок, 18 червня. Церемонія відбулася в Каїрі у вузькому родинному колі. За словами сина Мурсі, експрезидент Єгипту помер внаслідок серцевого нападу, якого він зазнав у залі суду напередодні, повідомляє агентство Reuters.

Абдулла Мухаммед Мурсі зазначив також, що його батька поховали поряд з могилами лідерів міжнародної організації "Брати-мусульмани”, з якою він був пов’язаний. Її представники називають смерть Мурсі "відвертим убивством" та звинувачують у цьому владу Єгипту. Водночас єгипетські чиновники відкинули звинувачення у нехтуванні станом здоров’я колишнього президента країни.

Тим часом правозахисна організація Amnesty International закликала розслідувати смерть Мурсі. У Раді ООН з прав людини також закликали провести незалежне розслідування смерті Мохаммеда Мурсі, заявивши, що воно повинне охоплювати усі аспекти його лікування протягом майже шести років ув'язнення. Ще минулого року у британській парламентській комісії заявляли про незадовільне лікування діабету і хвороби печінки Мурсі, який тоді перебував в одиночній камері.

Попри заклики "Братів-мусульман", у столиці Єгипту Каїрі не було зафіксовано масових акцій через смерть колишнього президента країни. Натомість сотні представників руху "Братів-мусульман" вийшли на вулиці Анкари та Стамбула, щоб вшанувати його пам'ять.

Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом Єгипту, якого було обрано демократичним шляхом. У 2012 році від обійняв посаду після повалення влади Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни" - масових протестів у низці країн Північної Африки та Близького Сходу.

Утім, на посаді політик пробув лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Згодом на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок було скасовано наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників експрезидента - стратили. Ще понад 40 тисяч прибічників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.