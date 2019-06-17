 В Єгипті поховали експрезидента Мухаммеда Мурсі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Єгипті поховали експрезидента Мухаммеда Мурсі

У столиці Єгипту Каїрі поховали колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі. Прибічники Мурсі звинувачують чинну владу в його вбивстві, а правозахисники вимагають розслідувати смерть.

У Єгипті поховали колишнього президента Мухаммеда Мурсі

У Єгипті поховали колишнього президента Мухаммеда Мурсі

Експрезидента Єгипту Мухаммеда Мурсі поховали у вівторок, 18 червня. Церемонія відбулася в Каїрі у вузькому родинному колі. За словами сина Мурсі, експрезидент Єгипту помер внаслідок серцевого нападу, якого він зазнав у залі суду напередодні, повідомляє агентство Reuters.

Абдулла Мухаммед Мурсі зазначив також, що його батька поховали поряд з могилами лідерів міжнародної організації "Брати-мусульмани”, з якою він був пов’язаний. Її представники називають смерть Мурсі "відвертим убивством" та звинувачують у цьому владу Єгипту. Водночас єгипетські чиновники відкинули звинувачення у нехтуванні станом здоров’я колишнього президента країни.

DW.COM

Суд Каїра засудив колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі до довічного ув'язнення за шпигунство на користь Катару. Ще шістьох підсудних засудили до смертної кари. (18.06.2016)

Справу Мурсі переглянуть - смертний вирок екс-президентові Єгипту скасовано касаційним судом. (15.11.2016)

Тим часом правозахисна організація Amnesty International закликала розслідувати смерть Мурсі. У Раді ООН з прав людини також закликали провести  незалежне розслідування смерті Мохаммеда Мурсі, заявивши, що воно повинне охоплювати усі аспекти його лікування протягом майже шести років ув'язнення. Ще минулого року у британській парламентській комісії заявляли про незадовільне лікування діабету і хвороби печінки Мурсі, який тоді перебував в одиночній камері. 

Попри заклики "Братів-мусульман", у столиці Єгипту Каїрі не було зафіксовано масових акцій через смерть колишнього президента країни. Натомість сотні представників руху "Братів-мусульман" вийшли на вулиці Анкари та Стамбула, щоб вшанувати його пам'ять.

Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом Єгипту, якого було обрано демократичним шляхом. У 2012 році від обійняв посаду після повалення влади Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни" - масових протестів у низці країн Північної Африки та Близького Сходу.

Утім, на посаді політик пробув лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Згодом на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок було скасовано наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників експрезидента - стратили. Ще понад 40 тисяч прибічників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.

Дивитись відео 02:15

"Брати мусульмани" продовжуватимуть боротьбу

Аудіо й відео до теми

"Брати мусульмани" продовжуватимуть боротьбу  

Також за темою

Mohammed Mursi ehemaliger ägyptischer Präsident

Помер колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі 17.06.2019

Мухаммед Мурсі, якого вважають першим єгипетським президентом, обраним демократичним шляхом, знепритомнів під час судового засідання. Згодом він помер у лікарні.

Ägypten Symbolbild Prozess gegen Muslimbrüder

В Єгипті до смертної кари засудили 75 людей 28.07.2018

Суд у Каїрі виніс смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту за організацію протестів 2013 року. Рішення суду має узгодити релігійна влада країни.

Ägypten Symbolbild Prozess gegen Muslimbrüder

В Єгипті підтвердили засудження до смертної кари 75 осіб 08.09.2018

Єгипетський суд підтвердив смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту Мурсі за організацію протестів 2013 року. Правозахистники назвали вирок ганебним.

Реклама

Докладно

США оприлюднили свої докази причетності Ірану до атак на танкери в Оманській затоці

Невідворотність воєнної ескалації між Іраном і США

Хоч США та Іран не хочуть війни, воєнної ескалації навряд чи уникнути, вважає Удо Бауер.  

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб

Людей вже не лякають коливання гривні - віце-голова НБУ

Заступник голови нацбанку відповів на питання DW про співробітництво України із МВФ на тлі українських виборів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  