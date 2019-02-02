 В Єгипті знайшли понад 40 мумій віком до 2300 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

В Єгипті знайшли понад 40 мумій віком до 2300 років

Дослідники виявили гробниці з муміями, які добре збереглись та, ймовірно, належали до однієї родини середнього класу. Науковці датували їх часами династії Птолемеїв.

Мумії знаходяться в хорошому стані

Мумії знаходяться в хорошому стані

У Єгипті дослідники виявили похоронні камери з понад 40 муміями віком до 2300 років. Розкопки були проведені у провінції Аль-Міня на південь від з Каїра у некрополі Туна-ель-Гебель, повідомив у суботу, 2 лютого, міністр у справах античності країни Халед аль-Анані. Мумії були знайдені у висічених з каменю гробницях та, ймовірно, належать до однієї родини середнього класу.

За словами міністра, мумії добре збереглися. В могилах були знайдені також забальзамовані залишки дітей та собак. Також в гробницях перебували вироби з кераміки та саркофаги. Завдяки черепам і частинам папірусів дослідникам вдалось датувати мумії часами династії Птолемеїв (323 роки до нашої ери - 30 рік нашої ери).

Місце археологічних розкопок

Місце археологічних розкопок

Розкопки розпочалися приблизно рік тому і тривають досі. "Ми знайшли дві гробниці з більш ніж шістьма камерами на глибині дев'ять метрів", - заявив археолог Мохамед Рагаб, передає агенція AFP.

Зараз Єгипет намагається привернути більше уваги до історичних знахідок, аби відродити туристичний сектор країни, що досі в занепаді після заворушень часів "арабської весни", що супроводжували падіння режиму Хосні Мубарака в 2011 році.

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