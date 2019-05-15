В Єврозоні викарбують нові монети номіналом у майже два мільярди євро

Країни Єврозони запланували на 2021 рік випуск євромонет загальним номіналом близько двох мільярдів євро. Це ненабагато менше, ніж роком раніше, хоча через коронавірус люди дедалі рідше використовують готівку.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) затвердив випуск країнами Єврозони в 2021 році монет загальним номіналом майже два мільярди євро. Ідеться як про звичайні, так і про колекційні монети, повідомляє у неділю, 3 січня, інформагенція dpa з посиланням на ЄЦБ.
Зокрема, мають бути викарбувані звичайні монети загальним номіналом 1,48 мільярда євро. Крім того, планується випуск колекційних монет загальним номіналом 499,3 мільярда євро. Загалом загальний номінал нових євромонет у 2021 році буде дещо меншим за торішній, що становив близько 2,1 мільярда євро.
Читайте також: Данія: замість готівки - технології
Найбільше нових євромонет карбуватиме Німеччина. Згідно з даними dpa, найбільша економіка Єврозони випустить металевих грошей загальним номіналом 658 мільйони євро, з яких 241 мільйон євро припадатиме на колекційні монети. Друге третє місця в списку країн Єврозони, що цього року карбуватимуть найбільше монет спільної європейської валюти, посіли Іспанія та Франція з 321,5 та 293 мільйонами євро загального номіналу відповідно.
Читайте також: Не трястися над центом: Італія відмовляється від монет номіналом 1 та 2 центи
Рішення про випуск нових монет у Єврозоні було ухвалене на тлі збільшення обсягу безготівкових розрахунків у Єврозоні в зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. На це вказують результати проведеного в липні 2020 дослідження ЄЦБ. Тоді четверо з десяти опитаних у Єврозоні респондентів заявили, що з початку пандемії вони рідше користувалися готівкою. Навіть 2019 року, що передував кризі, банкноти і монети дедалі більше втрачали своє значення як платіжний засіб для споживачів. Згідно з опитуванням, готівка досі є найпопулярнішим способом оплати невеликих сум на касі в закладах торгівлі. Тим не менш, безготівкові, зокрема карткові, розрахунки використовують дедалі частіше.
Читайте також: Парадокс: у Єврозоні карбують великі обсяги монет для безготівкового світу
Економісти високого рівня вже вкотре закликають скасувати паперові й монетні гроші. Кому це потрібно? І як це пов'язано із економічною кризою?
У Єврокомісії збираються оголосити про намір вилучити з обороту монети номіналом один і два центи. Це - частина робочої програми Єврокомісії, яку представлять 29 січня, пише видання Süddeutsche Zeitung.