В Єврозоні викарбують нові монети номіналом у майже два мільярди євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) затвердив випуск країнами Єврозони в 2021 році монет загальним номіналом майже два мільярди євро. Ідеться як про звичайні, так і про колекційні монети, повідомляє у неділю, 3 січня, інформагенція dpa з посиланням на ЄЦБ.

Зокрема, мають бути викарбувані звичайні монети загальним номіналом 1,48 мільярда євро. Крім того, планується випуск колекційних монет загальним номіналом 499,3 мільярда євро. Загалом загальний номінал нових євромонет у 2021 році буде дещо меншим за торішній, що становив близько 2,1 мільярда євро.

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Найбільше нових євромонет карбуватиме Німеччина. Згідно з даними dpa, найбільша економіка Єврозони випустить металевих грошей загальним номіналом 658 мільйони євро, з яких 241 мільйон євро припадатиме на колекційні монети. Друге третє місця в списку країн Єврозони, що цього року карбуватимуть найбільше монет спільної європейської валюти, посіли Іспанія та Франція з 321,5 та 293 мільйонами євро загального номіналу відповідно.

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Більше монет в епоху безготівкових розрахунків

Рішення про випуск нових монет у Єврозоні було ухвалене на тлі збільшення обсягу безготівкових розрахунків у Єврозоні в зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. На це вказують результати проведеного в липні 2020 дослідження ЄЦБ. Тоді четверо з десяти опитаних у Єврозоні респондентів заявили, що з початку пандемії вони рідше користувалися готівкою. Навіть 2019 року, що передував кризі, банкноти і монети дедалі більше втрачали своє значення як платіжний засіб для споживачів. Згідно з опитуванням, готівка досі є найпопулярнішим способом оплати невеликих сум на касі в закладах торгівлі. Тим не менш, безготівкові, зокрема карткові, розрахунки використовують дедалі частіше.

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