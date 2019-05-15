 В Єврозоні викарбують нові монети номіналом у майже два мільярди євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

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Новини

В Єврозоні викарбують нові монети номіналом у майже два мільярди євро

Країни Єврозони запланували на 2021 рік випуск євромонет загальним номіналом близько двох мільярдів євро. Це ненабагато менше, ніж роком раніше, хоча через коронавірус люди дедалі рідше використовують готівку.

Карбування євромонет

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) затвердив випуск країнами Єврозони в 2021 році монет загальним номіналом майже два мільярди євро. Ідеться як про звичайні, так і про колекційні монети, повідомляє у неділю, 3 січня, інформагенція dpa з посиланням на ЄЦБ.

Зокрема, мають бути викарбувані звичайні монети загальним номіналом 1,48 мільярда євро. Крім того, планується випуск колекційних монет загальним номіналом 499,3 мільярда євро. Загалом загальний номінал нових євромонет у 2021 році буде дещо меншим за торішній, що становив близько 2,1 мільярда євро.

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Найбільше нових євромонет карбуватиме Німеччина. Згідно з даними dpa, найбільша економіка Єврозони випустить металевих грошей загальним номіналом 658 мільйони євро, з яких 241 мільйон євро припадатиме на колекційні монети. Друге третє місця в списку країн Єврозони, що цього року карбуватимуть найбільше монет спільної європейської валюти, посіли Іспанія та Франція з 321,5 та 293 мільйонами євро загального номіналу відповідно.

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Більше монет в епоху безготівкових розрахунків

Рішення про випуск нових монет у Єврозоні було ухвалене на тлі збільшення обсягу безготівкових розрахунків у Єврозоні в зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. На це вказують результати проведеного в липні 2020 дослідження ЄЦБ. Тоді четверо з десяти опитаних у Єврозоні респондентів заявили, що з початку пандемії вони рідше користувалися готівкою. Навіть 2019 року, що передував кризі, банкноти і монети дедалі більше втрачали своє значення як платіжний засіб для споживачів. Згідно з опитуванням, готівка досі є найпопулярнішим способом оплати невеликих сум на касі в закладах торгівлі. Тим не менш, безготівкові, зокрема карткові, розрахунки використовують дедалі частіше.

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