В Японії через проливні дощі та повені загинули щонайменше десятеро людей

Через проливні дощі та викликані ними повені на сході Японії загинули щонайменше десятеро та зникли безвісти троє людей. Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили представники місцевої влади. Як зазначає агентство новин AP, дев'ятеро осіб загинули у префектурі Тіба, ще одна людина - у префектурі Фукусіма.

Дощі розпочалися у п'ятницю та тривали близько 12 годин. За цей час у деяких районах, що постраждали від негоди, випало понад 200 міліметрів опадів. Це більше, ніж середня місячна норма опадів у жовтні для цього регіону.

У префектурі Тіба це призвело до розливу декількох річок та затоплення доріг і житлових кварталів. Через це рятувальники не можуть дістатися деяких районів у префектурі.

Затоплена внаслідок повені дорога у місті Сакура

У суботу відбулося засідання оперативної групи з реагування на природну катастрофу на чолі із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Нагадаємо, у жовтні в Японії внаслідок тайфуну "Хагібіс" загинули понад 80 осіб. Цей тайфун було визнано найпотужнішим за останні 60 років.