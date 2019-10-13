 В Японії через проливні дощі та повені загинули щонайменше десятеро людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

В Японії через проливні дощі та повені загинули щонайменше десятеро людей

На сході Японії через спричинені негодою повені загинули щонайменше десятеро людей, ще троє зникли безвісти.

Місто Сакура, затоплене внаслідок проливних дощів у Японії

Місто Сакура, затоплене внаслідок проливних дощів у Японії

Через проливні дощі та викликані ними повені на сході Японії загинули щонайменше десятеро та зникли безвісти троє людей. Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили представники місцевої влади. Як зазначає агентство новин AP, дев'ятеро осіб загинули у префектурі Тіба, ще одна людина - у префектурі Фукусіма.

Дощі розпочалися у п'ятницю та тривали близько 12 годин. За цей час у деяких районах, що постраждали від негоди, випало понад 200 міліметрів опадів. Це більше, ніж середня місячна норма опадів у жовтні для цього регіону.

У префектурі Тіба це призвело до розливу декількох річок та затоплення доріг і житлових кварталів. Через це рятувальники не можуть дістатися деяких районів у префектурі.

Затоплена внаслідок повені дорога у місті Сакура

Затоплена внаслідок повені дорога у місті Сакура

У суботу відбулося засідання оперативної групи з реагування на природну катастрофу на чолі із прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Нагадаємо, у жовтні в Японії внаслідок тайфуну "Хагібіс" загинули понад 80 осіб. Цей тайфун було визнано найпотужнішим за останні 60 років.

  • Кадр із фільму Геошторм

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Клімат зійшов з рейок: "Геошторм" / Geostorm (2017)

    Понад два мільйони людей гинуть через аномальну спеку, світові столиці затоплені, погода геть непередбачувана. Погоду має тепер контролювати масштабна мережа супутників - проте вона не довго працює справно. Щось виходить з ладу, й ця система на орбіті влаштовує на землі льодовиковий період та інші катаклізми... Тепер людству загрожує глобальний суперураган.

  • Кадр з фільму Неможливе, Наомі Уоттс

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)

    Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.

  • Кадр зі стрічки Звірі дикого Півдня

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Повінь та буревій: "Звірі дикого Півдня" / Beasts of the Southern Wild (2012)

    Автори цієї історії інакше підійшла до теми. Шестирічній Хашпаппі вижила в штормовому припливі в болотах Луїзіани. Її унікальна уява допомагає їй витримати подальші випробовування. Дівчинка вірить в абсолютну рівновагу у Всесвіті. "Якщо руйнується його найдрібніший елемент, руйнується весь Всесвіт". Режисерові Бену Зайтліну вдалося вражаюче дебютувати з малим бюджетом.

  • Кадр з фільму 2016: кінець ночі

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Сонячні спалахи: "2016: кінець ночі" / Hell (2011)

    Ця німецька стрічка змальовує сліпучий, укритий пилюкою, висохлий світ. Люди вимушені боротися за виживання. У "Кінці ночі" сонце стає ворогом людства через надмірну спеку, смертоносну радіацію та сонячні бурі. Ті, хто залишився, готові на неймовірну жорстокість, аби вижити.

  • Джон Кьюсек у фільмі 2012

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    І знову сонячні спалахи: "'2012" (2009)

    Режисер Роланд Еммеріх відомий своїми блокбастерами з вибухами та масштабними руйнуваннями. У цьому фільмі, який можна вважати "королем" серед стрічок про кліматичні катастрофи, гине шість мільярдів людей гине - вони замерзають, тонуть чи згорають через гнів матінки-природи. Оргія розрухи водночас абсурдна та захоплива. І знову ж таки, провина - за сонцем.

  • Торнадо в Лос-Анджелесі у фільмі Післязавтра

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Глобальне потепління: "Післязавтра" / The Day After Tomorrow (2004)

    "2012" - не перший підхід Еммеріха до верстату фільмів-катастроф. У "Післязавтра" палеокліматолог Джек Холл попереджає про загрозу змін клімату, які призведуть до нового льодовикового періоду. І саме це відбувається - завдяки буянню комп'ютерної графіки. Спочатку шалені бурі спустошують світ, потім хвилі обрушуються на міста, а далі все замерзає.

  • Кадр з фільму Смерч

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Торнадо: "Смерч" / Twister (1996)

    Метеорологи намагаються розгадати секрет торнадо, аби розробити кращу систему попереджень. Для цього вони полюють на смерчі. Будівлі, човни, вантажівки та корови здіймаються у повітря, а розлучена пара дослідників вирішує дати своїм стосункам ще один шанс. У фіналі вчені опиняються на шляху торнадо-гіганта...

  • Кевін Костнер у фільмі Водний світ

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Підвищення рівня моря: "Водний світ" / Waterworld (1995)

    Полярні льодовики розтанули, континенти затопило. Небагато вцілілих людей мешкають на штучних атолах чи човнах. Є й погані хлопці, які викрадають дитину, на чиїй спині - татуювання, яке начебто відкриває шлях до єдиного острова на Землі, що лишився. Іронія долі: декорації під час зйомки фільму зруйнував потужний шторм.

  • Зелений Сойлент

    Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

    Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)

    2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.

    Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов


DW.COM

Наслідки тайфуну "Хагібіс" у Японії: понад 30 загиблих

Потужні пориви вітру разом з сильними опадами та спричиненими цим повенями призвели до щонайменше 31 смерті. Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. ЗМІ повідомляють про близько 190 поранених. (13.10.2019)  

Тайфун в Японії: кількість загиблих збільшується

Кількість загиблих внаслідок негоди в Японії сягнула понад два десятки людей. Тайфун "Хагібіс" спричинив значні руйнування. (13.10.2019)  

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах зниклими безвісти вважають 1300 людей

Кількість зниклих безвісти на Багамах знизилася з 2500 до 1300 осіб. Чимало людей з попереднього переліку зниклих знайшли в тимчасових притулках. Влада побоюється, що число загиблих сягне кількох сотень. (13.09.2019)  

Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

Апокаліптичні фільми захоплюють фанатів кіно вже десятки років. Катаклізми, спричинені чи то людиною, чи то гнівом природи. Ніхто більше не може відчувати себе в безпеці. DW згадує найяскравіші стрічки про катастрофи. (17.11.2017)  

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