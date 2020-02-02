В Ухані відкрили збудований за 10 діб шпиталь для пацієнтів з коронавірусом

У китайському місті Ухань завершили спорудження нового шпиталю для лікування хворих на коронавірус пацієнтів. Про завершення будівництва нового медичного закладу повідомила в понеділок, 3 лютого, місцева влада, на яку посилається агенція новин dpa.

Згідно з офіційною інформацією, шпиталь розрахований на тисячу місць для пацієнтів. У ньому працюватимуть 1,4 тисячі військових медпрацівників. Хоч на спорудження нового медзакладу пішло 10 днів, він уже готовий до прийому перших пацієнтів, запевняють представники влади.

Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

Нагадаємо, що в КНР від коронавірусу 2019-nCoV померла вже 361 людина, що перевищило показники смертності внаслідок епідемії SARS, що спалахнула 17 років тому. Кількість підтверджених випадків захворювання перевищила 17,2 тисячі.

Тим часом китайські епідеміологи очікують, що спалах вірусу досягне свого піку за 10-14 днів, передає dpa. Нині мегаполіс Ухань перебуває під карантином. Саме в цьому місті було виявлено перші випадки захворювання коронавірусом. Для боротьби з вірусом на допомогу цивільним лікарям відрядили військових медиків.