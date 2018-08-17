 В уряді ФРН різко засудили напади на іноземців в Хемніці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

В уряді ФРН різко засудили напади на іноземців в Хемніці

Після сутичок у Хемніці, де праві радикали нападали на мігрантів, в уряді ФРН заявили, що самосуду та поширенню ненависті - не місце у німецьких містах.

Штеффен Зайберт засудив насильство в Хемніці

Штеффен Зайберт засудив насильство в Хемніці

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) різко розкритикував напади на мігрантів у саксонському місті Хемніц. "Таким збіговиськам, полюванню на людей іншої зовнішності та походження, або ж поширенню ненависті на вулицях - не місце в наших містах. Я можу сказати, що федеральний уряд рішуче засуджує це", - заявив Зайберт у понеділок, 27 серпня, цитує агенція dpa.

"У Німеччині немає місця для самосуду, для груп, які бажають поширювати ненависть на вулицях, для нетерпимості та екстремізму", - додав речник уряду.

DW.COM

В Хемніці у землі Саксонія під час свята міста сталася бійка за участю мігрантів, в якій загинув німець. Наступного дня праворадикали під час демонстрації влаштували зіткнення з поліцією. (27.08.2018)

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Сутички в Хемніці виникли під час демонстрації у неділю, 26 серпня, на яку вийшли близько тисячі людей, серед яких були праві радикали - фанати місцевого футбольного клубу. Вони зібралися біля пам'ятника Карлу Марксу та провели ходу під гаслом "проти злочинів, які влаштовують іноземці". На відео видно, як демонстранти атакували мігрантів. Внаслідок сутичок поранення отримав один поліцейський.

Причиною сутичок стало вбивство в ніч на 27 серпня 35-річного німця. Його було поранено під час бійки на святі міста, в якій взяли участь до десяти людей різних національностей, повідомила поліція. Поранений помер у лікарні. Поліція повідомила, що через бійку, причина якої досі не встановлена, було затримано двох людей, походження яких не розголошується.

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