 В уряді України розкритикували виступ ″Кварталу 95″ та хору імені Верьовки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.

В уряді розкритикували виступ щодо Гонтаревої

В уряді розкритикували виступ щодо Гонтаревої

Виступ студії "Квартал 95" разом з національним хором імені Верьовки, які висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, виглядає погано для іноземних інвесторів. Про це вранці у понеділок, 21 жовтня, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Він зазначив, що більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. "В той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском від Коломойського через рішення по "Приватбанку". Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв'язків між олігархами і владою", - написав він на своїй сторінці у Facebook, додавши, що номер "Кварталу 95" про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Своєю чергою міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед Валерією Гонтаревою за цей виступ.

 

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Сама Гонтарева у коментарі "Радіо Свобода" назвала виступ хору соромом. "Це сором! Насміхатися над людським горем - це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві! Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни", - сказала вона.

У новому випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки виконали пісню на мотив "Горіла сосна, палала". "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…", - заспівали виконавці.

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