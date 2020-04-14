"В умовах пандемії Україна може покладатися лише на МВФ"

Верховна Рада України 13 квітня ухвалила зміни до державного бюджету. Згідно з ними, уряд очікує, що через епідемію COVID-19 економіка країни цього року скоротиться на 3,9 відсотка. Днем пізніше МВФ опублікував свій прогноз. За його даними, ВВП України може впасти на 7,7 відсотка. Про те, яким прогнозам варто довіряти та на що розраховувати економіці України під час пандемії, DW розпитала економістку Віденського інституту міжнародних економічних досліджень Ольгу Піндюк. Цей інститут є одним з небагатьох дослідницьких центрів у ЄС, які займаються економіками країн Східної Європи.

Deutsche Welle: Як Ви можете пояснити таку велику різницю між прогнозами уряду України та МВФ?

Ольга Піндюк: МВФ зробив застереження, що прогнози зараз робляться у час великої невизначеності. Абсолютно непередбачувано, як розвиватиметься ситуація з епідемією COVID-19. А від цього залежить усе. Справи можуть бути як гірші, так і кращі. Глибина економічного падіння залежатиме від того, скільки триватиме карантин в Україні. Я особисто песимістичніша, ніж український уряд, і схилюся до того, що прогноз МВФ є більш реалістичним.

Економістка Віденського інституту міжнародних економічних досліджень Ольга Піндюк

Чому?

Рівень системи охорони здоров'я України у порівнянні з країнами Заходу є низьким. Крім того, українська економіка не має достатнього фіскального буфера, щоб робити такі вливання в економіку, які собі дозволяють країни Заходу. В Україні зробили те, на що є гроші, але цього абсолютно недостатньо, щоб компенсувати втрати доходів домогосподарств і бізнесу. Все впирається у те, чи буде можливість отримати кредити від МВФ. Тут теж є невизначеність, хоча зараз з'являється більше впевненості, що все-таки ухвалять закон, який є ключовою умовою МВФ для надання кредиту. Крім того, істотна частка ВВП України - це перекази з-за кордону. Зараз поки важко сказати, наскільки вони знизяться, але дуже ймовірно, що скорочення буде значним.

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Ще місяць тому Ваш інститут очікував зростання ВВП України на рівні 1,9 відсотка. Що Ви прогнозуєте зараз?

Деякі люди ще досі вважають, що зміна ВВП може бути близько нуля, але це з розряду фантастики. Ми поки не зробили остаточного прогнозу. В умовах епідемії прогнози змінюються щотижня, бо з'являється нова інформація. Зараз я прогнозую падіння ВВП на шість відсотків. Мінус чотири відсотки, які прогнозує уряд, - це занадто оптимістично, бо, наскільки я розумію, з карантину найближчими тижнями виходити ще не будуть.

А як Ви оцінюєте вже вжиті в Україні заходи? Наприклад, звільнення ФОПів від сплати єдиного соціального внескуна березень і квітень, відстрочення сплати податку на доходи фізосіб, обмеження на проведення податкових перевірок.

Податкові пільги не дуже ефективні, якщо компанії не мають жодної економічної діяльності. Наприклад, якщо магазин закритий, то доходу немає, а оренду та зарплати треба сплачувати. Тоді той факт, що є податкові пільги, мало чим допомагає. Що допомагає - це безпроцентні кредити чи гранти, які дозволять компанії протриматися на плаву, щоб не звільняти працівників і не втрачати оренду. Одні лише податкові пільги не будуть дуже ефективними, якщо у компанії нема можливості здійснювати жодної діяльності.

У ЄС та США реалізують програми подолання економічної кризи у розмірі трильйонів євро. Україна не може собі дозволити такої розкоші. Що Україні робити?

Україна у цій ситуації може покладатися лише на зовнішню допомогу, передусім МВФ. Після отримання кредиту вже можна буде придумувати більш істотні заходи фіскальної підтримки, які пом'якшать негативний вплив епідемії. Україна повинна зараз стимулювати приватний попит. Адже споживання домогосподарств складає близько двох третин українського ВВП. Якщо більшість домогосподарств має песимістичні очікування, усі затягуватимуть паски, то це погіршить перспективи економічного відновлення навіть наступного року. Що роблять країни Західної Європи? Вони намагаються запобігти песимістичним очікуванням. Адже очікування - важливий фактор того, чи довго триватиме криза або чи буде відновлення після подолання епідемії швидким. Фіскальна стимуляція якраз має сприяти тому, щоб очікування не були дуже песимістичними.

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Тобто Україні доводиться покладатися лише на МВФ та інших кредиторів?

Зараз Україна, як і багато країн, що розвиваються, дуже залежить від притоку капіталу ззовні. При цьому Україна втрачає доступ до зовнішніх позик на приватних ринках за привабливих цін, бо суверенні рейтинги є достатньо низькими. Крім того, відбувається втеча капіталу, інвестори зараз не зацікавлені, як раніше, вкладати в ринки, що розвиваються. Тому міжнародні донори - зараз мало не єдиний варіант отримання зовнішніх позик.

Ваші колеги вважають, що оскільки це криза у сфері охорони здоров'я, то після її завершення відновлення економіки буде набагато швидшим, ніж після фінансової кризи 2008 року. Україна має шанс на швидке відновлення економіки після завершення на її території епідемії?

У принципі, так. Нічого цьому не протидіє. Все залежить від того, наскільки швидко завершиться епідемія. Раніше більшість економістів сподівалися, що серйозне поширення епідемії та карантинні заходи триватимуть один квартал, після чого буде повернення до нормального функціонування економіки. Зараз це сумнівно.

Чи бачите Ви шанси для економіки України, які дає криза?

Світ опинився перед фактом того, що багато ланцюгів постачання не працюють. Питання в тому, як ці ланцюги будуть реорганізовуватися. Зараз багато компаній зрозуміли, що вони на кожній стадії виробництва покладалися на одного постачальника. Якщо цей постачальник, наприклад, у Китаї, припинив діяльність, то весь виробничий цикл руйнувався. Логічним виходом була би конкуренція на ринку, коли постачальники є більш взаємозамінними. І тут в України будуть можливості зайняти деякі ніші. Переваги України в її близькому до ЄС географічному розташуванні та відносно кваліфікованій робочій силі. Тобто шанси в майбутньому є. Крім того, зараз важливішу роль отримує цифрова економіка. Тут в України є хороша база. Тож є потенціал, ситуацію можна буде використати на користь України.