В Україні 3 грудня почнеться збір резервістів і військовозобов'язаних

З 3 грудня українське міністерство оборони починає цикл масштабних зборових заходів із резервістами та військовозобов’язаними. Підготовка людських резервів виконуватиметься на випадок збройної агресії та у рамках правового режиму воєнного стану, повідомили в суботу, 1 грудня, в оборонному відомстві.

"Будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб) так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят", - повідомляє міністерство на своєму сайті. Там наголосили, що мобілізація розпочнеться лише у випадку відкритої агресії Росії, але тоді призиватимуть усіх резервістів та військовозобов'язаних.

В 10 областях, де запроваджено воєнний стан, пройдуть масові збори з військовозобов'язаними тривалістю до 10 діб задля підготовки до захисту своїх областей.

Президент Петро Порошенко цього ж дня передав Збройним силам України озброєння та військову техніку. Були передані бойові літаки, зокрема, винищувачі МіГ-29, винищувачі Су-27, бойові і транспортні вертольоти, навчально-бойові літаки Л-39 і безпілотні авіаційні комплекси, йдеться в повідомленні прес-служби Ради безпеки і оборони. Росія, за словами Порошенка, стягнула війська та техніку до українського кордону.

Президент України також зазначив, що посилена охорона електростанцій, об'єктів хімпрому та портів. "Підприємства оборонпрому переходять на особливий режим роботи", - цитує главу держави агенція "Українські новини".