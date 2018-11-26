 В Україні 3 грудня почнеться збір резервістів і військовозобов′язаних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Україні 3 грудня почнеться збір резервістів і військовозобов'язаних

З наступного тижня в Україні починаються масштабні оборонні заходи. У областях з воєнним станом пройдуть навчання для захисту регіонів.

Військові навчання під Троїцьким (архівне фото)

Військові навчання під Троїцьким (архівне фото)

З 3 грудня українське міністерство оборони починає цикл масштабних зборових заходів із резервістами та військовозобов’язаними. Підготовка людських резервів виконуватиметься на випадок збройної агресії та у рамках правового режиму воєнного стану, повідомили в суботу, 1 грудня, в оборонному відомстві.

DW.COM

Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд до країни громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Президент України Петро Порошенко хоче посилити вимоги до реєстрації громадян РФ. (30.11.2018)

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях. (28.11.2018)

"Будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб) так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят", - повідомляє міністерство на своєму сайті. Там наголосили, що мобілізація розпочнеться лише у випадку відкритої агресії Росії, але тоді призиватимуть усіх резервістів та військовозобов'язаних.

В 10 областях, де запроваджено воєнний стан, пройдуть масові збори з військовозобов'язаними тривалістю до 10 діб задля підготовки до захисту своїх областей.

Президент Петро Порошенко цього ж дня передав Збройним силам України озброєння та військову техніку. Були передані бойові літаки, зокрема, винищувачі МіГ-29, винищувачі Су-27, бойові і транспортні вертольоти, навчально-бойові літаки Л-39 і безпілотні авіаційні комплекси, йдеться в повідомленні прес-служби Ради безпеки і оборони. Росія, за словами Порошенка, стягнула війська та техніку до українського кордону.

Президент України також зазначив, що посилена охорона електростанцій, об'єктів хімпрому та портів. "Підприємства оборонпрому переходять на особливий режим роботи", - цитує главу держави агенція "Українські новини".

Дивитись відео 02:35
Now live
02:35 хв

Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)

 

Посилання в інтернеті

З 3-го грудня розпочинається цикл масштабних заходів з резервістами та військовозобов’язаними

Аудіо й відео до теми

Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)  

Також за темою

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Українська армія та СБУ приведені в повну боєготовність 26.11.2018

Міноборони України наказало привести ЗСУ до стану повної боєготовності після інциденту в Керченській протоці. Верховна Рада розгляне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Реклама

Докладно

Джордж Буш-старший помер на 95-му році життя

Джордж Буш-старший - президент доби змін

Під час його президентства було покладено край "холодній війні". 

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  