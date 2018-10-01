В Україні іноземна валюта іде в інтернет

З 7 лютого 2019 року року українці зможуть купувати у банків іноземну валюту онлайн. Таке рішення з метою валютної лібералізації анонсував днями Національний банк України. Ліміт на купівлю валюти в інтернеті буде таким, як і для готівки - до 150 тисяч гривень на день в еквіваленті.

Купівля валюти стане більш зручною

Досвід придбання валюти в інтернеті частина українців уже має - таку послугу певний час надавав своїм клієнтам найбільший в країні "Приватбанк". За його даними, інтернет-банкінгом користувалось понад дев'ять мільйонів громадян, які протягом чотирьох років могли купувати валюту онлайн. Однак, після націоналізації у грудні 2016 року банк відмовився від такого каналу продажу валюти, оскільки, як з'ясувалось, процедура не була врегульована законодавчо. Тепер же - після ухвалення відповідного рішення Національним банком України - не тільки "Приватбанк" може відновити таку послугу, а й інші цілком легально її надати.

Купівля валюти онлайн буде корисною для усіх громадян, які звикли до операцій в інтернеті, кажуть експерти. "Заборона на продаж валюти онлайн - це свого роду анахронізм радянської епохи. Якщо ви можете гривневою карткою розрахуватися, скажімо, на Ali-Express, чому ви не можете з гривневої картки купити собі валюту через інтернет? На це питання мало хто міг відповісти", - каже у розмові з DW член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

Крім того, купівля валюти онлайн стане альтернативою обмінним пунктам, які не завжди працюють легально та часто розташовані в небезпечних місцях. "З одного боку, онлайн-обмін скорочує час клієнта і робить банківське обслуговування більш оперативним і комфортним. З іншого, - дозволяє банкам вивільнити людські ресурси та оптимізувати витрати", - пояснив начальник управління валютного контролю "Банку Кредит Дніпро" Олександр Москаленко.

Громадяни зможуть купувати валюту онлайн для будь-яких потреб. "Фізичним особам послуга надасть можливість отримати необхідну валюту чи гривню без візиту до відділення банку. Також вони зможуть здійснити оплати онлайн, сплатити комунальні послуги чи навчання, придбати активи, розмістити депозит тощо", - говорить директор департаменту банкнотного банкінгу "Індустріалбанку" Андрій Львов.

Для обміну буде достатньо платіжної картки

Онлайн-обмін валют можна буде здійснювати за допомогою платіжної картки через інтернет-банкінг або мобільний додаток. У цьому випадку громадянам не доведеться проходити повторну ідентифікацію та надавати якісь документи, що підтверджують особу, оскільки вони її пройшли при відкритті банківського рахунку. "Подавати заявку на купівлю валюти не доведеться, купівля проводитиметься в режимі реального часу. Для проведення операції клієнт повинен мати у банку гривневий і валютний рахунки. Гривневий рахунок повинен мати залишок, необхідний для купівлі валюти", - пояснює начальник казначейства "БТА Банку" Андрій Азаров.

Банкіри обіцяють зробити процес купівлі валюти онлайн простим та швидким. "Клієнт подаватиме заявку на купівлю валюти через систему інтернет-банкінгу за курсом, який йому пропонують. Після фактичного придбання клієнтом валюти вона зараховуватиметься на його рахунок і, відповідно, клієнт сам вирішуватиме, знімати готівку чи ні", - зазначив експерт відділу продажу казначейських продуктів "ОТП Банку" Данило Лисенко.

Попит низький і не підвищиться

Учасники ринку вважають, що найбільш активно українці мінятимуть долар та євро. Експерти ж припускають, що продаж валюти через інтернет навряд чи значно збільшить попит на неї з боку населення. У серпні українці купили у банків валюту на еквівалент 1,045 мільярда доларів, але одночасно продали їм 999 мільйонів доларів, повідомили у Нацбанку. Аналогічна тенденція спостерігалась і протягом усього року - в цілому за вісім місяців українці продали банкам валюти на 1,324 мільярда доларів більше, ніж купили.

"Безготівкові валютно-обмінні операції громадян, перш за все, сприятимуть декриміналізації грошового обороту в країні. Встановлені в розумних межах ліміти операцій не повинні мати істотного тиску на ринок. Клієнти, які до цього йшли за валютою в касу банку, тепер зможуть робити це онлайн", - говорить Галина Пахачук.

Учасники ринку згадують, що тоді "Приватбанк" в середньому продавав онлайн за один раз лише 70 доларів. "Тобто жодного пікового попиту через цей сервіс не спостерігалося. Думаю, що це тільки розвантажить обмінні пункти і скоротить попит на готівкову валюту", - зазначив Віталій Шапран.