В Україні та РФ заборонили фільм про порятунок президента Росії

В Україні заборонили художній фільм Hunter Killer ("Мисливець-вбивця") з Гарі Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях, пише у п'ятницю, 2 листопада, видання The Hollywood Reporter.
В Україні та РФ заборонили бойовик із Джерардом Батлером у головній ролі
У стрічці йдеться про капітана американського підводного човна, котрий намагається запобігти Третій світовій війні. Війну може спричинити переворот у Росії, де президента захопив у заручники міністр оборони-зрадник. За даними видання, в Україні "Мисливцеві-вбивці" не видали прокатну ліцензію через те, що картина зображує військову міць Росії.
Водночас, фільму не надали прокатної ліцензії також і в Росії. Чиновники мінкультури РФ пояснили це тим, що дистриб'ютор вчасно не надав копію фільму у гарній якості, а отже вони не встигли переглянути картину. Та деякі оглядачі в РФ припускають, що фільм зняли з прокату через його сюжет.
У США стрічка Hunter Killer вийшла у прокат минулої п'ятниці і за вихідні зібрала 6,7 мільйона доларів.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Клімат зійшов з рейок: "Геошторм" / Geostorm (2017)
Понад два мільйони людей гинуть через аномальну спеку, світові столиці затоплені, погода геть непередбачувана. Погоду має тепер контролювати масштабна мережа супутників - проте вона не довго працює справно. Щось виходить з ладу, й ця система на орбіті влаштовує на землі льодовиковий період та інші катаклізми... Тепер людству загрожує глобальний суперураган.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)
Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Повінь та буревій: "Звірі дикого Півдня" / Beasts of the Southern Wild (2012)
Автори цієї історії інакше підійшла до теми. Шестирічній Хашпаппі вижила в штормовому припливі в болотах Луїзіани. Її унікальна уява допомагає їй витримати подальші випробовування. Дівчинка вірить в абсолютну рівновагу у Всесвіті. "Якщо руйнується його найдрібніший елемент, руйнується весь Всесвіт". Режисерові Бену Зайтліну вдалося вражаюче дебютувати з малим бюджетом.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Сонячні спалахи: "2016: кінець ночі" / Hell (2011)
Ця німецька стрічка змальовує сліпучий, укритий пилюкою, висохлий світ. Люди вимушені боротися за виживання. У "Кінці ночі" сонце стає ворогом людства через надмірну спеку, смертоносну радіацію та сонячні бурі. Ті, хто залишився, готові на неймовірну жорстокість, аби вижити.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
І знову сонячні спалахи: "'2012" (2009)
Режисер Роланд Еммеріх відомий своїми блокбастерами з вибухами та масштабними руйнуваннями. У цьому фільмі, який можна вважати "королем" серед стрічок про кліматичні катастрофи, гине шість мільярдів людей гине - вони замерзають, тонуть чи згорають через гнів матінки-природи. Оргія розрухи водночас абсурдна та захоплива. І знову ж таки, провина - за сонцем.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Глобальне потепління: "Післязавтра" / The Day After Tomorrow (2004)
"2012" - не перший підхід Еммеріха до верстату фільмів-катастроф. У "Післязавтра" палеокліматолог Джек Холл попереджає про загрозу змін клімату, які призведуть до нового льодовикового періоду. І саме це відбувається - завдяки буянню комп'ютерної графіки. Спочатку шалені бурі спустошують світ, потім хвилі обрушуються на міста, а далі все замерзає.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Торнадо: "Смерч" / Twister (1996)
Метеорологи намагаються розгадати секрет торнадо, аби розробити кращу систему попереджень. Для цього вони полюють на смерчі. Будівлі, човни, вантажівки та корови здіймаються у повітря, а розлучена пара дослідників вирішує дати своїм стосункам ще один шанс. У фіналі вчені опиняються на шляху торнадо-гіганта...
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Підвищення рівня моря: "Водний світ" / Waterworld (1995)
Полярні льодовики розтанули, континенти затопило. Небагато вцілілих людей мешкають на штучних атолах чи човнах. Є й погані хлопці, які викрадають дитину, на чиїй спині - татуювання, яке начебто відкриває шлях до єдиного острова на Землі, що лишився. Іронія долі: декорації під час зйомки фільму зруйнував потужний шторм.
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Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?
Брак ресурсів, перенаселення, смерть природи: "Зелений сойлент" / Soylent Green (1973)
2022 рік, Нью-Йорк - мішанина з поламаних авто, сміття та безхатченків. Луки, поля, квіти, птахи - все це в минулому. Замість натуральних продуктів люди їдять замінники, найпопулярніший з них - "Зелений сойлент". Кажуть, що його виготовляють з планктону. Проте одному детективу вдається викрити страшну правду: для цього печива насправді використовують... людське м'ясо.
Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов