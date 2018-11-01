В Україні та РФ заборонили фільм про порятунок президента Росії

В Україні заборонили художній фільм Hunter Killer ("Мисливець-вбивця") з Гарі Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях, пише у п'ятницю, 2 листопада, видання The Hollywood Reporter.

В Україні та РФ заборонили бойовик із Джерардом Батлером у головній ролі

У стрічці йдеться про капітана американського підводного човна, котрий намагається запобігти Третій світовій війні. Війну може спричинити переворот у Росії, де президента захопив у заручники міністр оборони-зрадник. За даними видання, в Україні "Мисливцеві-вбивці" не видали прокатну ліцензію через те, що картина зображує військову міць Росії.

Водночас, фільму не надали прокатної ліцензії також і в Росії. Чиновники мінкультури РФ пояснили це тим, що дистриб'ютор вчасно не надав копію фільму у гарній якості, а отже вони не встигли переглянути картину. Та деякі оглядачі в РФ припускають, що фільм зняли з прокату через його сюжет.

У США стрічка Hunter Killer вийшла у прокат минулої п'ятниці і за вихідні зібрала 6,7 мільйона доларів.

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