В Україні та Німеччині зафіксували випадки пташиного грипу

На приватному підприємстві "Хутір", що в Немирівському районі Вінницької області, зафіксували спалах пташиного грипу. Головний ветеринарний інспектор Вінницької області 18 січня після виявлення загибелі птиці впровадив на підприємстві карантин на 72 години до з'ясування обставин падежу та встановлення діагнозу, повідомляється у понеділок, 20 січня, на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 19 січня було встановлено діагноз "пташиний грип"", - зазначили в Держпродспоживслужбі.

Станом на початок 2020 року на підприємстві "Хутір" утримували близько 98 тисяч голів птиці. На місце події вже направили експертів Держпродспоживслужби та інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

"В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та запобігання розповсюдженню збудника грипу птиці", - зазначили у відомстві.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я тварин 20 січня повідомила, що внаслідок спалаху пташиного грипу в Україні з 98 тисяч поголів'я птахів загинули 4856, решту ж курей довелося зарізати. У цьому випадку йшлося про серотип вірусу H5, зазначили в організації, не вказавши інших деталей, повідомляє агенція новин Reuters. При цьому наголошується, що це - перший подібний випадок в Україні за останні майже три роки.

Вірус H5N8, який часто переносять перелітні дикі птахи, останніми тижнями поширився у Східній Європі. Від нього постраждали ферми та домашня птиця у Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії та Угорщині. У Німеччині 20 січня повідомили, що в федеральній землі Бранденбург виявили вірус H5N8 у дикої гуски. Але ризик, що заразитися могла також птиця на фермах, дуже малий, зазначили в міністерстві захисту споживачів землі.

Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років - збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.