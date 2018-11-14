 В Україні протестують власники автомобілів на єврономерах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

В Україні протестують власники автомобілів на єврономерах

У Києві власники автомобілів на єврономерах стоять біля Верховної Ради, у регіонах - пререкривають автотраси.

Автомобіль, єврономер, архівне фото

У вівторок, 20 листопада, в Україні проводять акції протесту власники автомобілів з іноземною реєстрацією. У Києві демонстранти зібралися біля Верховної Ради. Близько 300 учасників акції обмежили рух по вулиці Грушевського у столиці, повідомляє агентство "Українські новини". Протестувальники вимагають скасувати ухвалені 8 листопада закони, що встановлюють пільговий термін розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах. Власники авто, які називають "євробляхами", наполягають, що закони були ухвалені без урахування вимог громадськості, зокрема - "про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу".

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В Україні діятиме нова формула розрахунку податку на ввезені з-за кордону авто. Власники досі не розмитнених машин з єврономерами - так званих "євроблях" - зможуть оформити собі 50-відсоткову знижку. (08.11.2018)

Учасники акції власників авто на єврономерах блокують вулицію Грушевського в центрі Києва та вимагають доступного розмитнення імпортних автомобілів. В акції бере участь близько тисячі автомобілістів. (11.07.2018)

Один з організаторів акції - рух "Авто Євро Сила" оголосив її проведення в усіх областях України і повідомив, що участь у ній візьмуть близько 50 тисяч осіб. У трансляціях руху у мережі FB у вівторок видно, що протестувальники перекривають автотраси у низці областей в Україні.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень.

В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок. 

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