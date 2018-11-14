В Україні протестують власники автомобілів на єврономерах

У вівторок, 20 листопада, в Україні проводять акції протесту власники автомобілів з іноземною реєстрацією. У Києві демонстранти зібралися біля Верховної Ради. Близько 300 учасників акції обмежили рух по вулиці Грушевського у столиці, повідомляє агентство "Українські новини". Протестувальники вимагають скасувати ухвалені 8 листопада закони, що встановлюють пільговий термін розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах. Власники авто, які називають "євробляхами", наполягають, що закони були ухвалені без урахування вимог громадськості, зокрема - "про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу".

Один з організаторів акції - рух "Авто Євро Сила" оголосив її проведення в усіх областях України і повідомив, що участь у ній візьмуть близько 50 тисяч осіб. У трансляціях руху у мережі FB у вівторок видно, що протестувальники перекривають автотраси у низці областей в Україні.

Як писала DW, надвисокі чинні акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

8 листопада Верховна Рада України змінила порядок оподаткування ввезених з-за кордону легкових автомобілів, гарантувавши знижку податку в 50 відсотків для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності новим законом. Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування їх у країні в розмірі 8,5 тисячі гривень.

В Україні нині, за різними оцінками, перебувають від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок.