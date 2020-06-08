 В Україні посилять контроль за дотриманням протиепідемічних норм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Новини

В Україні посилять контроль за дотриманням протиепідемічних норм

Держкомісія з технобезпеки доручила відповідним органам посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм суб'єктами господарювання, повідомив Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

В Україні посилять контроль за дотриманням протиепідемічних норм. Відповідне рішення було ухвалене у суботу, 13 червня, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зокрема, Держкомісія доручила відповідним органам посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм суб'єктами господарювання. Це робиться з метою стримати зростання кількості інфікувань коронавірусом.

За словами Ляшка, на засіданні комісії також розглянули питання збільшення кількості рухомого складу приміського залізничного та автомобільного транспорту. Ще одне питання, яке розглянула комісія, - зміна графіка роботи підприємств та державних установ, щоб "розвести години пік (...) і зменшити можливе скупчення людей в транспорті", зазначив Ляшко.

На думку головного санітарного лікаря, причиною зростання числа випадків інфікування коронавірусом не є збільшення кількості тестувань, а послаблення карантину.

"Динаміка показує, що інколи збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих на коронавірусну хворобу. Ми пов'язуємо збільшення кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби, які реєструються впродовж останніх трьох днів, саме з пом'якшенням карантинних заходів", - зазначив Ляшко.

Він додав, що багато підприємств порушують протиепідимічні норми. Наприклад, кожен шостий заклад з продажу продуктів харчування має ті чи інші порушення: великі скупчення людей, відсутність антисептиків чи масок на обличчях.

Дивитись відео 13:39

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