 В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені ″євробляхи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

З 22 серпня в Україні стали чинними штрафи за нерозмитнені автівки з іноземною реєстрацією. Володимир Зеленський обіцяв знову відтермінувати штрафи.

В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені євробляхи

В Україні набули чинності штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

В Україні у четвер, 22 серпня, набули чинності правки до Податкового кодексу, які передбачають введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями з іноземною реєстрацією.

Розміри штрафів

У Державній фіскальній службі України (ДФС) повідомили про це у четвер, 22 серпня, а також нагадали про розміри штрафів. Згідно з новими правилами, "у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч гривень", зазначили у ДФС.

Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування автівки, розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів діють і при перевищенні строків тимчасового ввезення машин особистого користування та комерційного призначення. "Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складатиме 85 тисяч гривень, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ (транспортний засіб - ред.) - 170 тисяч гривень або конфіскація", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу машини, тимчасово ввезеної на митну територію України чи поміщеної у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання машини у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тисяч гривень.

DW.COM

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Зеленський хоче ще раз відтермінувати запровадження санкцій

Напередодні, 21 серпня, у міністерстві інфраструктури України провели нараду, присвячену набуттю правок про штрафи за "євробляхи". У міністерстві нагадали, що президент України Володимир Зеленський ініціював відтермінування запровадження санкцій. "За результатами наради прийнято рішення утворити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій має розробити новий законопроєкт, що врегулює порядок розмитнення автомобілів", - зазначили у мінінфраструктури.

Раніше Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням відстрочити застосування штрафів для нерозмитнених авто на європейських номерах. Однак парламент тоді не зібрався. У травні 2019 року Верховна Рада вкотре відтермінувала запровадження штрафних санкцій для власників автомобілів з іноземною реєстрацією і продовжила період їх розмитнення без штрафів до 21 серпня поточного року. 

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