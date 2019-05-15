В Україні набули чинності спецмита на скраплений газ з Росії

Український уряд з четверга, 1 серпня, запровадив спеціальні мита на імпорт скрапленого газу трубопровідним транспортом із Росії. Відповідну постанову уряду від 24 липня 2019 року було опубліковано на сайті уряду, передають "Українські новини".

Згідно з текстом постанови, Кабінет міністрів розширив список скраплених газів, на які накладаються спецмита, - з 1 серпня в розмірі 1,75 відсотка і з 1 жовтня - три відсотки. Тепер мита діють на скраплений газ, який використовується як паливо; для інших цілей; на пропан, чистота якого більше 90 відсотків, але не більше 99 відсотків; інші пропани; бутан для специфічних процесів переробки; бутани, чистота яких більше 90 відсотків, але не менше 95 відсотків тощо. Раніше спецмито було накладено тільки на скраплений газ, що поставляється трубопровідним транспортом із Росії, який використовується як паливо.

Нагадаємо, що в липні український уряд своїм рішенням додатково запровадив спеціальні мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом. Ці збори також стягуватимуться з 1 серпня і будуть підвищені з 1 жовтня. Зокрема, спецмито на важкі дистиляти (газойлі) з серпня становитиме 3,75 відсотка й зросте до чотирьох відсотків з жовтня.

Українські заходи є дзеркальними щодо економічних санкцій Росії проти України. У грудні минулого року Росія заборонила імпорт з України сільськогосподарської продукції, промислових товарів, сировини і продовольства.