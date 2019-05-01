 В Україні з 1 травня можна міняти мобільних операторів без зміни номерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

В Україні з 1 травня можна міняти мобільних операторів без зміни номерів

В Україні з 1 травня можна поміняти мобільного оператора, зберігши при цьому номер. Для цього необхідно зареєструвати наявний номер, подати заявку новому оператору та отримати нову SIM-картку.

В Україні запрацювала послуга зміни мобільного оператора без зміни номеру

В Україні запрацювала послуга зміни мобільного оператора без зміни номеру

Українці з середи, 1 травня, можуть змінювати мобільного оператора без зміни номера телефону, повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Для того, щоб перейти до іншого оператора з уже існуючим номером необхідно спочатку переконатись, що номер зареєстрований на клієнта. Для цього достатньо зателефонувати в call-центр мобільного оператора або відвідати його офіційний магазин. Якщо номер не зареєстрований, то треба зробити це.

Після цього клієнт має подати заявку на портацію новому оператору - це можна зробити на сайті оператора або у фірмовому магазині. Як тільки оператор, від якого клієнт йде, дасть згоду на перенесення номеру, можна буде отримати нову SIM-картку в магазині нового оператора, на яку після цього буде автоматично перенесено існуючий номер.

Поточний оператор може відмовити у перенесенні номеру тільки, якщо він не був зареєстрований правильно або в заяві були надані неповні дані, а також через припинення надання послуг через порушення законодавства, наприклад, шахрайство. Також відмовити в перенесенні номеру можуть через те, що клієнт подав заяву одразу до декількох операторів.

DW.COM

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Раніше НКРЗІ повідомила, що впровадження послуги з перенесення номера в Україні відбувається на три роки пізніше затвердженого графіка й із запізненням на 20 років в порівнянні з іншими країнами. За даними ЗМІ, зараз всі мобільні оператори України готові надати послугу перенесення номеру.

У комісії зазначили, що нові правила дозволять споживачам вільно обирати мережу оператора телекомунікаційних послуг із збереженням номера, сприятимуть розвитку конкурентного середовища та підвищенню якості послуг, а також це ще на крок наближає Україну до виконання угоди з Європейським Союзом.

Дивитись відео 01:11

Зміна оператора без зміни номера: як це працюватиме (25.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Зміна оператора без зміни номера: як це працюватиме (25.04.2019)  

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