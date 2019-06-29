В Україні з трудового рабства звільнили сотню людей

Поліцейські викрили мережу фальшивих реабілітаційних центрів, у яких перебували близько сотні осіб, лікарі перевірять стан їхнього здоров'я.
Українські правоохоронці викрили мережу фальшивих реабілітаційних центрів в різних областях України та звільнили близько сотні людей з трудового рабства, інформує МВС України у суботу, 29 червня, на своїх соціальних платформах.
"Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу", - повідомили у МВС України у Facebook. Правоохоронці припинили роботу трьох таких "центрів" - у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях.
Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, який, за інформацією МВС, є громадянином РФ. Їх усіх підозрюють у незаконному позбавленні волі людей.
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