В Україні за добу підтверджено 948 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок суботи, 27 червня, протягом попередньої доби виявлено 948 нових випадків інфікування коронавірусом, а 24 особи, в яких було підтверджено хворобу, померли. Про це свідчать останні дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Раніше в Україні три дні поспіль фіксувалися антирекорди за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. 26 червня повідомлялося про 1109 нових випадків інфікування, 25 червня - 994 випадки, а 24 червня - 940.

Всього за весь період епідемії в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 42 065 випадків інфікування COVID-19. Одужали - 18 701, померли 1 110 осіб.

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Як повідомлялося, міський голова української столиці Віталій Кличко 26 червня заявив, що влада Києва розглядає можливість повернення до суворого карантину через погіршення епідеміологічної ситуації в місті та нехтування населенням правил безпеки.

Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

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20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Відповідно до постанови уряду, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ. Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.