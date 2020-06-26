В Україні за добу підтверджено 948 нових випадків COVID-19
Добовий приріст інфікування коронавірусом в Україні трохи знизився.
В Україні станом на ранок суботи, 27 червня, протягом попередньої доби виявлено 948 нових випадків інфікування коронавірусом, а 24 особи, в яких було підтверджено хворобу, померли. Про це свідчать останні дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Раніше в Україні три дні поспіль фіксувалися антирекорди за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу. 26 червня повідомлялося про 1109 нових випадків інфікування, 25 червня - 994 випадки, а 24 червня - 940.
Всього за весь період епідемії в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 42 065 випадків інфікування COVID-19. Одужали - 18 701, померли 1 110 осіб.
Як повідомлялося, міський голова української столиці Віталій Кличко 26 червня заявив, що влада Києва розглядає можливість повернення до суворого карантину через погіршення епідеміологічної ситуації в місті та нехтування населенням правил безпеки.
Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.
20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Відповідно до постанови уряду, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеріям МОЗ. Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Ухань на карантині
Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Мандрівник
Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Covid-19 проти людини
В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Нічні жахіття
"Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Без улюбленої команди нікуди
Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Бельканто
Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Це буде дорого!
Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Скрізь захисні маски
Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
На війні
Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Смертельна гра
Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Криза після кризи
Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"
"Короняшки" - карикатури про коронавірус
Повернувшись до війни
У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...