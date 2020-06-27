В Україні за добу підтверджено 917 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок неділі, 28 червня, протягом попередньої доби виявлено 917 нових випадків інфікування коронавірусом, що на 31 випадок менше, ніж днем раніше. Також зменшилася кількість померлих, в яких було підтверджено хворобу. Протягом попередньо доби зафіксовано 19 летальних випаків, у той час як днем раніше - 24 випадки.

Про це свідчать останні дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

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Всього за весь період епідемії в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 42 982 випадки інфікування COVID-19. Одужали - 18 934, померли 1 129 осіб.

Станом на ранок неділі в Україні на COVID-19 хворіє 22 919 осіб, що на 665 більше, ніж днем раніше. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксована у Львівській, Рівненській і Закарпатській областях.

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Як повідомлялося, 26 червня в Україні був зафіксований абсолютний антирекорд - 1 109 нових заражених, 25 червня було 994 нових інфікованих, а 24 червня - 940 заражених.