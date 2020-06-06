 В Україні за добу зафіксували 394 нові випадки і 13 жертв COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

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Новини

В Україні за добу зафіксували 394 нові випадки і 13 жертв COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 394 нові випадки COVID-19 і 13 жертв. Найбільше інфікувань зареєстрували у Києві, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій та областях.

В Україні за добу виявили 394 нові випадки COVID-19

В Україні за добу виявили 394 нові випадки COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 9 червня, зареєстрували 394 нові інфікування коронавірусом, 13 летальних випадків та 217 одужання. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (49), Закарпатській області (39), Житомирській області (38), Волинській області (34), Києві 33), Чернівецькій області (31) Київській (24) та Рівненській (23) областях.

Як повідомлялося, напередодні, 8 червня, показник нових зафіксованих випадків COVID-19 за добу становив 463.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 27856 випадків інфікування COVID-19, з них - 810 жертв та 12412 людей, які одужали.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

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Дивитись відео 25:54

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