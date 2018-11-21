В Україні заявили, що Керченський міст зміщується

В інфоцентрі "Кримський міст", присвяченому транспортному переходу через Керченську протоку між РФ і анексованим Росією Кримом, заперечують повідомлення про просідання споруди. Відповідну заяву розміщено в середу, 21 листопада, на сторінці центру в Facebook.

Напередодні у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) повідомили, що Керченський міст зміщується. Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків, зроблених з боку Кримського півострова і острова Тузла, повідомило відомство на сторінці у Facebook.

Зокрема, у районі штучного насипу з боку Кримського півострова визначаються просідання з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів і підняття до 52 міліметрів на рік, йдеться у повідомленні. У центральній частині мосту фіксується підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік, а автомобільна арка просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік. Згідно з цією інформацією, на території острова Тузла частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік, а об'єкти поруч з ділянкою мосту - 83 міліметрів на рік.

У міністерстві наголосили, що виявлені вертикальні зміщення арок мосту свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря. Також це може нести загрози життю і здоров'ю людей. "Складні погодні умови особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту", - зазначило відомство.

Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.