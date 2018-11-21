 В Україні заявили, що Керченський міст зміщується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Україні заявили, що Керченський міст зміщується

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що Керченський міст зміщується. В інфоцентрі "Кримський міст" це заперечують.

Керченський міст

Керченський міст

В інфоцентрі "Кримський міст", присвяченому транспортному переходу через Керченську протоку між РФ і анексованим Росією Кримом, заперечують повідомлення про просідання споруди. Відповідну заяву розміщено в середу, 21 листопада, на сторінці центру в Facebook.

Напередодні у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) повідомили, що Керченський міст зміщується. Такі висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків, зроблених з боку Кримського півострова і острова Тузла, повідомило відомство на сторінці у Facebook.

Зокрема, у районі штучного насипу з боку Кримського півострова визначаються просідання з вертикальними зміщеннями зі швидкістю від 89 міліметрів і підняття до 52 міліметрів на рік, йдеться у повідомленні. У центральній частині мосту фіксується підняття арки залізничного сполучення зі швидкістю до 30 міліметрів на рік, а автомобільна арка просідає зі швидкістю до 32 міліметрів на рік. Згідно з цією інформацією, на території острова Тузла частина коси просідає зі швидкістю від 10 до 90 міліметрів на рік, а об'єкти поруч з ділянкою мосту - 83 міліметрів на рік.

У міністерстві наголосили, що виявлені вертикальні зміщення арок мосту свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря. Також це може нести загрози життю і здоров'ю людей. "Складні погодні умови особливо у зимовий період в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту", - зазначило відомство.

DW.COM

Відкриття мосту між Росією та анексованим нею Кримом спрямоване на подальшу примусову інтеграцію півострова, заявляють у ЄС. У Брюсселі також переконані, що міст перешкоджатиме судноплавству. (15.05.2018)

Європейський Союз запровадив санкції проти шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського мосту в анексованому Криму. Відкриття мосту символізує контроль РФ над півостровом, зазначили в ЄС. (31.07.2018)

Керченський міст завдовжки 19 кілометрів веде від Таманського півострова Краснодарського краю до українського півострова Крим, анексованого Росією в березні 2014 року. Будівництво мосту почалося в лютому 2016 року, при цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.

У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення Керченського мосту, обмеження навігації в протоці і ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.

Дивитись відео 01:01
Now live
01:01 хв

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)  

Також за темою

Eröffnung der neuen Brücke auf der Halbinsel Krim

США засудили відкриття Росією мосту в анексований Крим 16.05.2018

Міст через Керченську протоку вказує на наміри Москви й надалі нехтувати міжнародним правом, вважають у Державному департаменті США.

Straßburg EU Parlament Sitzung Übersicht Symbolbild

Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням дій РФ у Азовському морі 25.10.2018

Європарламент засудив дії Росії в Азовському морі. Ціль Москви - перетворити його на внутрішнє озеро, йдеться в резолюції. Депутати закликали ЄС призначити спецпосланця та попередити РФ про можливість нових санкцій.

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018) 31.07.2018

Рада ЄС наклала санкції на шість російських компаній, які будували міст з РФ в анексований Крим. В Брюсселі повстановили, що своїми діями ці компанії порушили суверенітет України.

Реклама

Докладно

Принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Трамп і кронприц - застаріла модель стосунків

Заява Трампа щодо Саудівської Аравії може мати неприємні наслідки для кронпринца, вважає Керстен Кніпп. 

Autokennzeichen Litauen (picture-alliance/dpa/U. Gerig)

Чому нові закони не вирішили проблем з "євробляхами"

Закони, які мали би вирішити проблему з "євробляхами", призвели до нових протестів і блокувань доріг.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  