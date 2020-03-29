 В Україні зафіксували 645 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

В Україні зафіксували 645 випадків COVID-19

В Україні станом на вечір 31 березня офіційно зареєстрували 645 випадків COVID-19. З них - 17 смертей та 10 одужань, повідомляє Центр громадського здоров'я.

В Україні зареєстрували 645 випадків COVID-19

В Україні зареєстрували 645 випадків COVID-19

В Україні станом на вечір вівторка, 31 березня, офіційно підтвердили 645 випадків інфікування новим коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України.

"Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали у ЦГЗ.

Серед людей, які одужали, є пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію. Діагностика здійснюється вірусологічною референс-лабораторією Центру та обласними лабораторними центрами.

Нагадаємо, цього ж дня в Офісі президента України повідомили про готовність 61 закладу в країні для обсервації українців, що повертаються з-за кордону.

Тим часом на окупованій проросійськими бойовиками Донеччині заявили про перший випадок інфікування новим коронавірусом. Напередодні про перший випадок інфікування COVID-19 заявили у так званій "ЛНР".

Читайте також: Примусова обсервація через коронавірус: що треба знати про цей захід

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