 В Україні запрацював сервіс для батьків ″єМалятко″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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В Україні запрацював сервіс для батьків "єМалятко"

Сервіс поєднує десять державних послуг, пов'язаних із народженням дитини. Поки що він надається у п'яти українських містах.

В Україні запрацював сервіс для батьків новонароджених єМалятко

В Україні запрацював сервіс для батьків новонароджених "єМалятко"

В Україні у п'ятницю, 14 лютого, почав працювати електронний сервіс "єМалятко". Він має спростити надання держпослуг, які пов'язані з народженням дитини.

"Новоспечені батьки витрачатимуть 15 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов'язаних з народженням дитини - презентували комплексну послугу "єМалятко" в Києві", - написав у соцмережі Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, раніше батьки мали стояти у чергах в одинадцять інстанцій, щоб подати 37 документів. "Зараз 15 хвилин та всього одна заява просто в пологовому", - похвалився він. Своєю чергою, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що "єМалятко" передбачає взаємодію між кількома державними реєстрами, що належать різним відомствам.

Цей сервіс запустили у тестовому режимі у Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі. За словами заступниці міністра юстиції Ольги Оніщук, уряд вже отримав понад 500 заявок за допомогою цього сервісу, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Пізніше "єМалятко" запрацює онлайн на порталі "Дія" та в інших містах - в Рівному, Львові, Маріуполі, Запоріжжі, Одесі.

DW.COM

Що передбачає новий сервіс

Проєкт "єМалятко" передбачає, що за однією заявою відразу в пологовому будинку можна буде отримати десять держпослуг.

Можна буде зареєструвати народження дитини та місце її проживання, вирішити питання про призначення допомоги при народженні дитини. Новонародженого відразу зареєструють в електронній системі охорони здоров'я та занесуть у держреєстр фізичних осіб-платників податків. Крім того, будуть виписані посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, а також призначена допомога багатодітним родинам. 

"єМалятко" дозволить також визначити походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, та її належність до громадянства України.  

Нагадаємо, 6 лютого в Україні презентували проєкт державних онлайн-послуг "Дія". Він працює у формі інтернет-порталу та додатку на мобільний телефон та має об'єднати усі послуги, які держава надає громадянам і бізнесу.

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