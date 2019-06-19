В Україні запрацював новий ринок електроенергії

В Україні у понеділок, 1 липня, стартувала нова модель ринку електроенергіївідповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії". Про це повідомив віцепрем'єр Володимир Кістіон. "Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною - в середньому 1,08 гривні за кіловат", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Напередодні, 30 червня, відбулися перші торги на ринку "на добу наперед".

Представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що на аукціонах щодо двосторонніх контрактів вугільні електростанції підняли свою ціну на електроенергію майже на 50 відсотків: у червні тариф становив 1,44 гривні, а зараз майже 2,3 гривні. "Абсолютно неадекватний результат "реформи", коли світові ціни газу та вугілля падають у ціні, а вугільна електроенергія взлітає у ціні на 50 відсотків. Якщо виростуть тарифи для вашого сусіднього молокозаводу, кафе та перукарні, як думаєте, це зачепить вас чи вірите, що на населення ніяк не вплине?" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Герус також нагадав, що президент Володимир Зеленський подав два законопроєкти, щоб відтермінувати запуск ринку, але уряд та парламент зайняли позицію, що його потрібно запровадити з 1 липня. "Зараз проводимо аналіз можливих наслідків та способів оперативного реагування", - зазначив представник президента.

Водночас в енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова повідомили, що компанія взяла участь в перших торгах з продажу електроенергії на добу вперед. "Тарифи для населення з введенням нового ринку не змінилися і залишаються найнижчими в Європі", - заявили в ДТЕК, повідомляє видання "Економічна правда". Там додали, що інформація про продаж електроенергії за ціною вище цінових обмежень, встановлених НКРЕКП, не відповідає дійсності і "спрямована на маніпуляцію громадською думкою".