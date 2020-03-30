 В Україні дозволили незареєстровані ліки від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні дозволили незареєстровані ліки від COVID-19

Український президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє використовувати для лікування коронавірусної інфекції ліки, які незареєстровані в Україні, але рекомендовані, зокрема, країнами ЄС та США.

лікар тримає в руках блістери таблеток

Для лікування коронавірусу в Україні зможуть використовувати незареєстровані ліки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання незареєстрованих в Україні лікарських засобів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, які рекомендують низка країн світу. Як свідчать дані, оприлюднені на сайті Верховної Ради, законопроєкт №3268 був повернутий до парламенту з підписом президента у вівторок, 31 березня.

Документ передбачає можливість використання незареєстрованих лікарських засобів, рекомендованих офіційними органами США, країн-членів Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю та Ізраїлю для лікування коронавірусу.

Зазначається, що такі ліки можуть бути застосовані за умови отримання згоди пацієнта. При цьому пропонується використовувати зареєстровані ліки за показаннями, не зазначених в інструкції для медичного застосування, при наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусної хвороби або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційними органами перерахованих вище країн. Закон набуває чинності з дня опублікування і діятиме протягом трьох місяців.

Читайте також: Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка

Як повідомлялося раніше цього дня, український уряд розглядає можливість запровадження режиму "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці з огляду на те, що на Великодні свята очікується пік зараження коронавірусом.

За останніми даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні за 31 березня виявлено 120 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Таким чином, загальна кількість зафіксованих випадків зросла до 669. За останню добу померли троє людей, в яких виявили коронавірус, а вилікувалися двоє. Загалом в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, одужали 10 осіб.

Дивитись відео 07:33

Економіка на карантині: чого хочуть українські підприємці від Зеленського? (01.04.2020)

DW.COM

Зеленський обговорив з Меркель підтримку України в боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель по телефону. Вони обговорили підтримку України з боку ФРН у боротьбі з пандемією коронавірусу. (31.03.2020)  

Також за темою

Klinik Intensivstation mit künstlicher Beatmung

Пандемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні? 30.03.2020

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні?

Marcel Röthig

Німецький експерт: Володимир Зеленський опинився у ситуації Ющенка 31.03.2020

Пандемія коронавірусу і часткова втрата контролю над частиною більшості в Раді змушують Володимира Зеленського шукати підтримки олігархів і опозиції, каже в інтерв'ю DW Марсель Рьотіг з Фонду імені Фрідріха Еберта.

Coronavirus In Ukraine

В Україні кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 669 01.04.2020

За останню добу в Україні зафіксовано 120 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше число інфікованих - у Києві.

Реклама

Докладно

У ЄС фіксують активізацію російської пропаганди під час коронавірусної кризи

Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи

Пандемія нового коронавірусу стала полем бою інформаційної війни, що ніяк не вщухне.  

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament (picture-alliance/AP Photo)

Українська економіка на карантині (відео)

Якої підтримки потребують підприємці від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  