В Україні дозволили незареєстровані ліки від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання незареєстрованих в Україні лікарських засобів для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, які рекомендують низка країн світу. Як свідчать дані, оприлюднені на сайті Верховної Ради, законопроєкт №3268 був повернутий до парламенту з підписом президента у вівторок, 31 березня.

Документ передбачає можливість використання незареєстрованих лікарських засобів, рекомендованих офіційними органами США, країн-членів Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю та Ізраїлю для лікування коронавірусу.

Зазначається, що такі ліки можуть бути застосовані за умови отримання згоди пацієнта. При цьому пропонується використовувати зареєстровані ліки за показаннями, не зазначених в інструкції для медичного застосування, при наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусної хвороби або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційними органами перерахованих вище країн. Закон набуває чинності з дня опублікування і діятиме протягом трьох місяців.

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Як повідомлялося раніше цього дня, український уряд розглядає можливість запровадження режиму "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці з огляду на те, що на Великодні свята очікується пік зараження коронавірусом.

За останніми даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні за 31 березня виявлено 120 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Таким чином, загальна кількість зафіксованих випадків зросла до 669. За останню добу померли троє людей, в яких виявили коронавірус, а вилікувалися двоє. Загалом в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, одужали 10 осіб.